Цены на нефть пошли вниз на новостях о соглашении между США и КНР

Мировые цены на нефть идут вниз в ходе торгов 16 декабря, передает Прайм. Сообщается, что цена фьючерсов на февраль марки Brent упала на 0,29%, составив $65,03 за баррель. Цена WTI потеряла 0,35%, составив $59,77 за баррель.

Аналитики утверждают, что рынок реагирует на промежуточное торговое соглашение между США и Китаем. По мнению главы партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслава Максименко, если изучить детали торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, то документ может оставить «неприятное послевкусие».

Эксперт утверждает, что для начала необходимо выяснить найдены ли общие точки соприкосновения по вопросам объемов закупки Китаем сельхозпродукции и отмены введенных пошлин или эти договоренности носят пока символический характер.