В Госдуме предложена новая высшая мера наказания

В Госдуму внесен законопроект о замене смертной казни одиночным пожизненным лишением свободы. Автором документа является депутат от ЛДПР Сергей Иванов, сообщает REGNUM.

Пожизненное заключение по проекту должно сопровождаться отсутствием возможности общения с другими заключенными, что должно быть установлено в качестве высшей меры наказания на время бессрочного моратория на смертную казнь, действующего в России.

Данные меры необходимы для достижения соразмерности наказания, которая сегодня в России не соблюдается из-за замены смертной казни пожизненным заключением, говорится в пояснительной записке автора.

«Это позволит соблюсти принцип справедливости, установив разную степень ответственности за преступления различной тяжести и меры вины», - комментирует Иванов.

Сегодня в России действует бессрочный мораторий на применение смертной казни и невозможно предположить, когда ситуация определится, в этой связи будет обоснованным на время действия моратория установить в качестве высшей меры наказания одиночное пожизненное заключение, уверен депутат.