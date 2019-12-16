В Киеве заявили о необходимости пересмотра Минских соглашений

По заявлению главы МИД Украины Вадима Пристайко, «Минские соглашения нереальны и нуждаются в пересмотре». Об этом заявил в интервью агентству УНИАН.

«Соглашения действительно нереальны. Хотя бы потому, что в них просто терминологические и хронологические недостатки», - заявил дипломат. Он отметил, что не совпадают даты, смена которых является минимально необходимым условием для пересмотра документа.

«Условно говоря, поменять даты», —добавил Пристайко. Он допустил также, что возможно произойдет и изменение «определенной конфигурации» соглашений, к полному пересмотру которого не гота ни одна страна, в том числе Россия и Украина. Ранее глава украинского МИД заявил, что рассчитывает на объявление перемирия в Донбассе 20 или 21 декабря.