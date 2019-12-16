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В Кремле прокомментировали законопроект о децентрализации Украины

Москва, 16.12.2019

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, законопроект о децентрализации необходимо изучить на предмет соответствия Минским соглашениям. Документ был размещен на сайте  Верховной рады Украины, сообщает РИА «Новости». По заявлению представителя Кремля, Москва пока не обозначила свою позицию на предмет отсутствия в законе положений об особом  статусе Донбасса.

«Пока нет. Документ нужно анализировать, изучать на предмет соответствия Минским договоренностям и «формуле Штайнмайера», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов. При этом Песков уверен, что в Минских соглашениях нет положений, которые могут быть истолкованы двояко.

Напомним, законопроект о внесении изменений в конституцию Украины относительно децентрализации власти был зарегистрирован главой Украины Владимиром Зеленским 14 декабря. В документе предлагается ввести институт префекта, изменив территориальное устройство Украины, однако, ничего не говорится об особом статусе Донбасса.

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