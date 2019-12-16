Врач рассказал о пользе кратковременного голодания

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Валерий Сергеев рассказал о пользе кратковременного голодания.

По его словам, голодание длительностью от 12 до 36 часов оказывает положительное влияние на здоровье человека. Как прояснил специалист, такое голодание способствует тому, что организм утилизирует чужеродные элементы и превращает их в глюкозу, необходимую для выработки энергии, передаёт RT.

Также краткосрочное голодание позволяет организму получать из жирных кислот энергию, а это в свою очередь помогает в борьбе с лишним весом. Кроме того, 12-часовые – 36-часовые перерывы между приёмами пищи сокращают нагрузку на опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему.

Помимо этого, такой вид голодания фактически по новой запускает иммунную систему, благодаря чему она начинает активно бороться с инфекциями, различными вирусами и грибками.

«Научно установлено, что люди, практикующие короткое голодание редко болеют и менее подвержены эпидемиям ОРВИ и гриппа», – отметил Сергеев, добавив, что самая оптимальная схема для краткосрочного голодания 12/12, когда последний приём пищи приходится да 19:00, а завтрак – на 07:00.