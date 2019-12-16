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Зеленский внес в Верховную Раду законопроект с изменениями в Конституцию

Москва, 16.12.2019

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент как неотложный проект закона о внесении изменений в Конституцию страны предполагающий децентрализацию власти. Изменения в законодательстве предусматривают усиление полномочий местных органов власти, в частности проведение местных референдумов.

После проведения встречи «нормандской четверки» в Париже Зеленский заявил о невозможности изменений Конституции Украины в части федерализации. Минские соглашения предусматривают проведение конституционной реформы на Украине предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию, с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованную с представителями этих районов.

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