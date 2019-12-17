7 горячих концертов в парке «Зарядье», которые стоит посетить этой зимой

Рассказываем о самых горячих концертах, которые подарят вам праздничное настроение. И да - вход на все концерты свободный!



Zdob si Zdub. 22 декабря, с 18 до 19 ч

Горячие молдавские парни навсегда остались в сердцах российских поклонников со своей кавер-версией бессмертного хита Виктора Цоя

"Видели ночь". Кто, если не они подарят солнечное настроение пасмурной предновогодней Москве и растопят сердца вечно спешащих москвичей? Zdob si Zdub сыграют свой часовой сет с 18 до 19 часов - веский повод оказаться в это время в парке "Зарядье".



Mgzavrebi. 28 декабря, с 18 до 19 ч

Грузинские романтики только что завершили свой гастрольный тур по России, но надолго расстаться с Москвой не смогли. В преддверии самого любимого и детьми, и взрослыми праздника - Нового года - Mgzavrebi дадут полноценный концерт близ Кремля. По-грузински щедро и с размахом.

Одни из главных музыкальных героев последних двух лет. Молодые, модные и бескомпромиссные музыканты, выпустившая в 2019 году один из самых популярных в Рунете музыкальных клипов - "Никаких больше вечеринок". В противовес названию этого хита всех зрителей в "Зарядье" ждет, пожалуй, самая яркая вечеринка декабря.



IOWA создают яркие танцевальные мелодии, они настоящие короли танц-пола. Музыку группы невозможно слушать, сохраняя неподвижность - ваше тело само начинает топать и хлопать в такт. А 3 января - идеальное время, чтобы как следует потанцевать.



Моя Мишель. 4 января, с 18 до 19 ч

Романтичная и дерзкая группа "Моя Мишель" отыграет свой вечерний концерт в парке "Зарядье" 4 января. Коллектив удивительно гармонично сочетает лирику с лихими танцевальными ритмами. Ну а тексты таких песен как "Дура", "Химия" и "Темные аллеи" давно знает наизусть как минимум, половина населения России.

Кажется, эти музыканты нашли способ обмануть время. Участники группы выглядят, кажется, еще моложе, чем 20 лет назад. Коллектив стабильно выпускает альбомы и синглы на русском, английском и латышском языках и также стабильно собирают аншлаги, в каком бы городе они не выступали. Это совершенно точно будет один из самых горячих и душевных концертов начала года. Идти обязательно.

Полное расписание концертов на https://www.zaryadyepark.ru/journey-to-christmas/

Музыкант, певец, трубач, танцор - именно так говорит о себе с виду очень скромным парень из спального района Москвы. Сегодня Антоха МС - постоянный участник главных музыкальных фестивалей и один из самых гастролирующих артистов. Его музыка - это лирика, пропитанная романтикой двора, черный грув, искренность и самобытность.