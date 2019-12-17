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7 горячих концертов в парке «Зарядье», которые стоит посетить этой зимой

Москва, 17.12.2019
В декабре и январе в парке «Зарядье» в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдет серия концертов популярных музыкантов. Совместно с организаторами фестиваля «Дикая мята» Mint Music Family парк подготовил невероятно горячую программу - с 13 декабря до 7 января каждые выходные на волшебной прозрачной сцене выступят 25 групп и исполнителей.
#Культура
  • 7 горячих концертов в парке «Зарядье», которые стоит посетить этой зимой

Рассказываем о самых горячих концертах, которые подарят вам праздничное настроение. И да - вход на все концерты свободный!

Zdob si Zdub. 22 декабря, с 18 до 19 ч
Горячие молдавские парни навсегда остались в сердцах российских поклонников со своей кавер-версией бессмертного хита Виктора Цоя
"Видели ночь". Кто, если не они подарят солнечное настроение пасмурной предновогодней Москве и растопят сердца вечно спешащих москвичей? Zdob si Zdub сыграют свой часовой сет с 18 до 19 часов - веский повод оказаться в это время в парке "Зарядье".

Mgzavrebi. 28 декабря, с 18 до 19 ч

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Грузинские романтики только что завершили свой гастрольный тур по России, но надолго расстаться с Москвой не смогли. В преддверии самого любимого и детьми, и взрослыми праздника - Нового года - Mgzavrebi дадут полноценный концерт близ Кремля. По-грузински щедро и с размахом.

Cream Soda. 29 декабря, с 18 до 19 ч

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Одни из главных музыкальных героев последних двух лет. Молодые, модные и бескомпромиссные музыканты, выпустившая в 2019 году один из самых популярных в Рунете музыкальных клипов - "Никаких больше вечеринок". В противовес названию этого хита всех зрителей в "Зарядье" ждет, пожалуй, самая яркая вечеринка декабря. 

IOWA. 3 января, с 18 до 19 ч


IOWA создают яркие танцевальные мелодии, они настоящие короли танц-пола. Музыку группы невозможно слушать, сохраняя неподвижность - ваше тело само начинает топать и хлопать в такт. А 3 января - идеальное время, чтобы как следует потанцевать.

Моя Мишель. 4 января, с 18 до 19 ч

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Романтичная и дерзкая группа "Моя Мишель" отыграет свой вечерний концерт в парке "Зарядье" 4 января. Коллектив удивительно гармонично сочетает лирику с лихими танцевальными ритмами. Ну а тексты таких песен как "Дура", "Химия" и "Темные аллеи" давно знает наизусть как минимум, половина населения России.

Brainstorm. 5 января, с 18 до 19 ч

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Кажется, эти музыканты нашли способ обмануть время. Участники группы выглядят, кажется, еще моложе, чем 20 лет назад. Коллектив стабильно выпускает альбомы и синглы на русском, английском и латышском языках и также стабильно собирают аншлаги, в каком бы городе они не выступали. Это совершенно точно будет один из самых горячих и душевных концертов начала года. Идти обязательно.

Антоха МС. 7 января, с 18 до 19 ч

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Музыкант, певец, трубач, танцор - именно так говорит о себе с виду очень скромным парень из спального района Москвы. Сегодня Антоха МС - постоянный участник главных музыкальных фестивалей и один из самых гастролирующих артистов. Его музыка - это лирика, пропитанная романтикой двора, черный грув, искренность и самобытность.

Полное расписание концертов на https://www.zaryadyepark.ru/journey-to-christmas/

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