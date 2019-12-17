Бывшего президента Пакистана приговорили к смертной казни

Первез Мушарраф – экс-президент и военный лидер Пакистана – приговорён к смертной казни. Такое решение 17 декабря огласила судебная коллегия из 3-х судей под председательством главы Высокого суда Пешавара, пишет газета Dawn.

По данным издания, бывший пакистанский лидер, который стоял во главе государства с 2001 по 2008 год, признан виновным в соответствии с 6-й статьей конституции страны. Напомним, Мушарраф обвинялся в государственной измене. Эти обвинения были связаны с приостановлением им в 2007 году действия конституции Пакистана и введением в стране чрезвычайного положения.

Однако привести приговор в исполнение местным властям пока вряд ли удастся, так с марта 2016 года Мушарраф находится в ОАЭ на лечение. При этом, по версии следствия, бывший президент не лечится в Дубае, а скрывается там от правосудия.