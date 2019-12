ДЖОЙС ДИДОНАТО (меццо-сопрано, США) в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра (худ. руководитель – П. Коган, дирижер – М. Емельянычев)

Примадонна мировой оперы, двукратный лауреат премии «Грэмми» и Gramophone Award, одна из самых впечатляющих оперных певиц XXI века - американская меццо-сопрано Джойс Дидонато даст единственный концерт в Москве в рамках фестиваля «Новый год в Консерватории». 4 января 2020 года звезда Метрополитен-опера выступит на акустически совершенной сцене Большого зала Московской консерватории. В сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра (худ. руководитель – П. Коган, дирижер – М. Емельянычев) Дидонато исполнит специальную праздничную программу оперных арий Моцарта, Берлиоза и Листа. У москвичей и гостей столицы появится уникальная возможность услышать настоящую оперную суперзвезду современности, чей график концертов расписан на многие годы вперед.

Американскую меццо-сопрано Джойс Дидонато пресса именует «самой впечатляющей певицей своего поколения» (цит. The New Yorker). «Ошеломляющий и несущий радость артистизм Джойс ДиДонато напоминает нам, что в любом поколении есть всего несколько великих… Одна из лучших певиц нашего времени, она «трансформирует» искусство своим присутствием», - пишет о ДиДонато влиятельное издание Gramophone. Удостоенная двух премий «Грэмми», а также победительница Olivier Award в номинации Outstanding Achievement in Opera (с англ. – «Выдающиеся достижения в опере»), артистка восторгает зрителей по всему миру. Своим голосом из «чистого золота» (цит. The New Yorker) Джойс взлетела к самому верху музыкальной индустрии как исполнитель и яростный защитник искусств. Она умеет быть разной и убедительна в музыке самых разных эпох, жанров и стилей. ДиДонато блистает в операх Генделя и Моцарта, прекрасна в камерных концертах, где не спрячешься за костюмы, пышные декорации и партнёров. Её специализация – музыка, где есть место импровизации – барокко, бельканто. Джойс Дидонато признана одной из лучших исполнительниц Россини и Доницетти.

В 2017 году она в четвертый раз стала лауреатом международной музыкальной премии ECHO Klassik в категории «Певица года» за записи на этом лейбле альбома Дж. Россини Colbran (2010), СD Drama Queens (2013) и Stella di Napoli (2015). Певица дважды награждалась премией «Грэмми» (2012, 2016) и дважды – не менее престижной Gramophone Award (2010, 2017). В 2012 году Джойс получила музыкальную премию Королевского филармонического общества и была принята в почетные члены Королевской академии музыки в Лондоне.

В числе последних проектов певицы - ее дебют в опере Дж. Россини «Семирамида» в новой постановке Баварской государственной оперы, партия Дидоны в опере «Троянцы» Г. Берлиоза, партия Шарлотты в «Вертере» Ж. Массне, главная роль в «Марии Стюард» Г. Доницетти в Метрополитан-Опере, Королевской опере и Оперном театре де Лисеу в Барселоне, а также главная роль в опере «Ариодант» Г.Ф. Генделя в гастрольном туре с ансамблем English Concert.

Джойс ДиДонато - эксклюзивный артист звукозаписывающей фирмы Erato / Warner Classics. Ее альбом ln War & Реасе выиграл в 2017 году премию Best Recital Gramophone Award. Джойс ДиДонато исполняет как репертуар бельканто, так и музыку эпохи барокко. В ее альбом Diva Divo, удостоенный премии Grammy, включает арии мужских и женских оперных персонажей, раскрывающие драматичный мир меццо­ сопрановых партий. В 2013 году вышла ретроспектива записей первых 10 лет Джойс Дидонато под названием ReJoyce!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

это будет уже третий приезд ДиДонато в Россию. Её сольный российский дебют состоялся в 2007 в Концертном зале имени Чайковского, а в 2019 в рамках промоушн-тура CD / Blu - ray -альбома «Война и мир» (In War & Peace. Harmony through music ) она дважды представила театрализованное вокальное шоу с тем же названием в новом столичном зале «Зарядье»;





ДиДонато – не настоящая фамилия певицы, а досталась ей от первого мужа, брак с которым продлился 14 лет, в девичестве она – Джойс Флаэрти (Joyce Flaherty), из семьи с ирландским корнями;

будущая знаменитость родилась в глухой американской провинции – на Среднем Западе, в маленьком городке Прейри Виллидж (Prairie Village), штат Канзас – примерно в тех местах, где происходят чудеса с девочкой Дороти из «Волшебника страны Оз» (в нашем варианте Элли из «Волшебника Изумрудного города»), и знаменитый шлягер Over the Rainbow («Над радугой») из легендарного фильма с Джуди Гарланд, конечно же, есть и в её репертуаре;

Джойс – дважды обладатель премии «Грэмми» (2012, 2016) и дважды – не менее престижной Gramophone Award (2010, 2017), а также многих других самых престижных наград в мире музыки и звукозаписывающей индустрии;

с виду такая хрупкая, Джойс на самом деле очень сильная женщина, устойчивая к стрессу, боли и другим испытаниям судьбы. В начале карьеры ей пришлось столкнуться с жестокой (но, видимо, справедливой) критикой – в результате она рискнула в корне изменить технику пения и больше года нигде не появлялась. А в 2009 на премьере «Севильского цирюльника» в «Ковент Гардене» после каватины Розины она оступилась на сцене (каблук попал в щель), упала и сломала малую берцовую кость правой ноги, однако собрав последние силы в кулак, закончила первый акт, а после антракта вышла на костылях. Оставшиеся спектакли пела в гипсе на инвалидной коляске (один из них транслировался по ТВ и был записан на DVD).

к северу от Нью-Йорка находится тюрьма максимально строгого режима Sing Sing («Пой, пой») для особо опасных преступников, в которой Джойс вместе с другими участниками специального культурного проекта часто выступает и занимается уроками музыки с заключёнными, один из которых даже сочинил оперу о прощении, предназначив своей наставнице отрицательную роль («таких играть интересней», – пояснил он)…

в нашумевшем биографическом фильме Тома Вольфа Maria by Callas («Мария до Каллас», 2017) Джойс читает письма своей величайшей предшественницы на английском, и ведь это именно благодаря ей режиссёр-дебютант проникся оперой и судьбами её «священных чудовищ»: однажды он шёл мимо театра «Метрополитен Опера» в Нью-Йорке, случайно увидел афишу «Марии Стюарт», в которой ДиДонато исполняла титульную партию, что-то его зацепило и он попал на спектакль, вдохновился до глубины души и… результат налицо.

искусство Джойс ассоциируется с образами двух легендарных примадонн прошлого. Это контральто Мария Малибран (дочь известного россиниевского тенора и педагога Мануэля Гарсиа-старшего), погибшая в очень молодом возрасте, и сопрано Изабелла Кольбран (муза, возлюбленная, а впоследствии жена и вечная драма Россини). Именно диск Colbran, the Muse (2009) принёс артистке многие лавры и почести, утвердив её на поприще сопрано.

АНАТОМИЯ ГОЛОСА

Так какой же всё-таки голос у самой Джойс ДиДонато? В любых источниках вы прочтёте – колоратурное меццо-сопрано. Это и так и не совсем так. С точки зрения тонкостей вокальной кухни у неё гибридный, промежуточный, или как ещё говорят, пограничный голос между сопрано и меццо – лёгкий, изящный, полётный, а природная подвижность гортани позволяет достигать феноменальной, практически инструментальной беглости в колоратурных пассажах и петь самую сложную музыку на свете. Начав карьеру с более низких партий для меццо-сопрано (в числе которых было немало так называемых «брючных», травестийных, то есть мужских персонажей в операх Генделя и Моцарта), в последнее десятилетие певица словно отпустила голос, и он пошёл наверх – так в её репертуаре по соседству с традиционно меццовыми Золушкой и Розиной появились Елена в «Деве озера», Семирамида, Мария Стюарт, плюс две очень высокие и напряжённые партии из опер Беллини – Ромео в «Капулети и Монтекки» и Адальжиза в «Норме». Драматизм этих ролей удачно оттенила французская лирика – Шарлотта в «Вертере» Массне и Дидона в «Троянцах» Берлиоза. Иными словами – хочется говорить красиво – как будто все звуки и краски женских голосов сливаются воедино в этом удивительном голосе. И скоро мы вновь получим счастливую возможность слышать его живьём в Москве. Осталось совсем недолго!

О ФЕСТИВАЛЕ «НОВЫЙ ГОД В КОНСЕРВАТОРИИ

Фестиваль «Новый год в Консерватории» — серия мероприятий, ежегодно проводимых в МГК им. П.И. Чайковского в праздничный период компанией Ildar Bakeev Entertainment. Его цель – наглядно доказать, что классическая музыка – это не скучно. «Единственная причина, по которой людям может не нравиться классическая музыка, на наш взгляд, – они слышали ее в неинтересной интерпретации, – говорит Ильдар Бакеев. - Для нашего фестиваля мы со всей серьезностью подходим к выбору не только исполнителя, но и программы: у нас звучат шедевры классики в исполнении выдающихся мастеров сцены!»

ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ФЕСТИВАЛЯ

​Организатор фестиваля – компания Ildar Bakeev Entertainment. С 2003 года она реализует проекты в областях классической, популярной и рок-музыки, а также театрально-акробатические шоу на всей территории России. Репертуар компании включает концерты Стинга, Queen, Хью Лори, IL DIVO, Джеффа Бека, Gregorian, Жванецкого, Хуана Диего Флореса, Йонаса Кауфмана, Рамона Варгаса, Сары Чанг, Давида Фрэ, Кэмерона Карпентера, Кэтрин Дженкинс, Ллира Уильямса и других артистов, киноконцерты «Крестный отец. Live in Concert», «Чужие. Live in Concert» и «Титаник. Live in Concert».

