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Центральная и Восточная Европа приготовились к прекращению транзита газа через Украину

Москва, 17.12.2019
#Газовый конфликт с Украиной
  • Центральная и Восточная Европа приготовились к прекращению транзита газа через Украину

Zuma\TASS

Восточная и центральная части Европейского континента и особенно такие страны, как Венгрия и Австрия, подготовились к возможным перебоям в поставках российского газа через Украину после 31 декабря и довели его запасы до 97% емкостей, сообщает S&P Global Platts.

Транзитный контракт на проход российского газа через Украину между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» заканчивается в 24.00 31 декабря 2019 года. В Старом Свете и особенно в Центральной и Восточной Европе нарастает тревога – до окончания срока действия действующего контракта остались две недели, а новый контракт, который его заменит, до сих пор не подписан. Это значит, что уже 1 января 2020 г. с поставками природного газа из России через Украину могут возникнуть перебои.

Российская и украинская газовые компании провели несколько раундов переговоров, но разногласия по широкому кругу вопросов, включая долги, тарифы за транзит и ряд юридических споров между сторонами, остаются и препятствуют заключению новой сделки. К слову, обе фирмы являются государственными компаниями, что позволяет говорить о противоречиях на межгосударственном уровне. К середине декабря Москва и Киев не смогли заключить даже предварительную сделку. Обращает на себя внимание и то, что хотя до конца года остались считанные дни, нет никакой информации даже о дате очередного раунда переговоров с Еврокомиссией.

По состоянию на конец ноября Украина реэкспортировала 92% или 239 млн м³ газа, поступающего из России, в Европу, включая такие страны, как Словакия, Венгрия, Румыния и Молдова. 60% (156 млн м³ этого газа, по данным S&P Global Platts Analytics, поступило в Словакию. Словаки, со своей стороны, реэкспортировали ок. 83% (129 млн м³) российско-украинского газа в Австрию, еще почти 9% пошли в Чехию и Венгрию.

Перечисленные страны в первую очередь испытают любые перебои в поставках российского газа. Поэтому они решили на всякий случай подготовиться к худшему варианту дальнейшего развития событий и начали заранее накапливать голубое топливо в хранилищах.

«Предполагаю,- заявил один немецкий поставщик газа S&P Global Platts,- что Восточная Европа наращивает запасы голубого топлива для такого сценария – разрыва между Россией и Украиной и по газу».

Хранилища газа в Австрии и Венгрии по состоянию на середину декабря заполнены, по данным Gas Infrastructure Europe, на 97%. От них совсем немного отстают Словакия и Чехия, уровень заполнения газовых хранилищ в которых сейчас достиг 96 и 95% предельной емкости.

Обращают на себя внимание и запасы газа в Германии, составившие 97,5% от максимальной емкости или 20,55 млрд м³. Частично это объясняется географическим положением ФРГ, которая вероятнее всего станет поставщиком газа в Австрию и резко увеличит экспорт голубого топлива в Чехию в том случае, если контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» не будет подписан до 1 января 2020 года.

Ряд немецких хранилищ уже арендованы «Газпромом» и заполнены голубым топливом до отказа в преддверии возможной приостановки транзита через Украину в первых числах января следующего года.

«Полагаю, что русские арендовали множество газовых хранилищ, чтобы смягчить для клиентов перебои в поставках»,- объясняет уже упомянутый выше немецкий поставщик газа.

Во Франции и Италии запасы голубого топлива существенно ниже, чем на Востоке и в Центральной части континента. Это объясняется, кроме вероятных перебоев с поставками, еще и требуемым в этих странах забором газа.

«Во Франции и Италии действует правило о необходимости забора газа, т.е. «заборной кривой», которое означает, что в ноябре и декабре необходимо забрать определенный объем газа»,- приводит S&P Global Platts объяснение торговца газом из Нидерландов.

Поэтому, считает он, французские и итальянские хранилища заполнены лишь на 87%. Еще ниже запасы голубого топлива в Голландии – 80%. В этом королевстве быстрое снижение запасов объясняется еще и ускорением полного закрытия добычи голубого топлива на Гронингенском месторождении в середине 2022 г.

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