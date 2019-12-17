Курс доллара: Сбербанк сделал неожиданный прогноз по рублю

Российский рубль уверенно начал эту неделю, продолжая мощно укрепляться к основным резервным мировым валютам, благодаря дорожающей нефти, а также росту интереса рынков к рисковым активам на фоне заключения первого этапа торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.

Так, вечером в понедельник, 16 декабря по данным на 19:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 62,44 руб., что на 46 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро - 69,55 руб., подешевев на 37 коп.

По мнению большинства экспертов, курс рубля вырос к доллару и евро на оптимизме связанном с позитивными настроениями, которые продолжают наблюдаться на глобальных площадках, в том числе EM, так как трейдеры отыгрывают достижение договоренностей между властями США и КНР относительно первой фазы торговой сделки.

Михаил Поддубский из Промсвязьбанка напомнил, что вчера на глобальных рынках преобладали оптимистичные настроения. Поэтому на этом фоне значительная часть валют EM демонстрировала положительную динамику по отношению к доллару. При этом он считает, что курс рубля сейчас всё-таки локально переоценен относительно мировых цен на «чёрное золото» и ключевых макропоказателей.

«Дело в том, что в краткосрочной перспективе ключевым драйвером для нацвалюты является общерыночная тенденция, а именно отношение глобальных инвесторов ко всей группе валют ЕМ. И здесь факторы фундаментального характера могут отыгрываться на среднесрочном временном горизонте. В дальнейшем же рубль может развернуться, как в паре с долларом, так и с евро», – резюмировал Поддубский.

В свою очередь Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» отмечает, что рубль остаётся одной из самых высокодоходных валют даже после очередного снижения ставки российского регулятора.

«Помимо этого, в ближайшие дни мы ждём повышения предложения валюты со стороны экспортёров, которые готовятся к налоговым выплатам. Соответственно, в ближайшей перспективе у нацвалюты много оснований если не для дальнейшего укрепления, то как минимум для стабильной торговли на достигнутых сейчас уровнях», – предположил он.

Между тем, аналитики Sberbank CIB удивили, скорректировав свой прогноз по курсу рубля на долгосрочную перспективу. Если ещё совсем недавно они предполагали, что курс национальной валюты может просесть к доллару до отметки в 67,00 руб., то сейчас эксперты крупнейшей кредитной организации России полагают, что рубль сначала ослабнет до 63,00, а потом укрепится до 60,00.

«Рубль вскоре временно вернётся к уровню 63,00 из-за роста розничного спроса на валюту перед праздниками и фиксации прибыли инвесторами, – пояснили аналитики Сбербанка. – Но уже в первом квартале 2020 года нацвалюта может укрепиться вместе с некоторыми валютами развивающихся рынков до 60,00 руб.».

При этом они считают, что заключение первой фазы торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином может означать, что в следующем году, как США, так и КНР всячески будут избегать эскалации конфликта, что крайне позитивно для риска.

«Ещё одним очень важным катализатором должно стать ускорение глобального экономического роста, пусть даже и небольшое», – резюмировали аналитики.