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Лётчиков севшего под Астраханью Ту-22МЗ просят представить к госнаградам

Москва, 17.12.2019

Лётчики, которые в тяжёлых условиях посадили в Астраханской области на землю бомбардировщик Ту-22М3 с отказавшим двигателем, могут представить их к государственным наградам. С соответствующим обращением командование экипажа обратилось в Минобороны РФ.

Как подчеркнули в ведомстве, за самоотверженные действия экипажа Ту-22, сумевшего отвести воздушное судно с отказавшим двигателем от населённых пунктов, командование ходатайствовало перед российским военным ведомством о представлении летчиков к госнаградам, передаёт ТАСС.

Напомним, 17 декабря в Астраханской области при выполнении планового полета на бомбардировщике Ту-22М3 произошёл внезапный отказ двигателя. Благодаря грамотным действиям пилотов боевую машину удалось отвести от населенного пункта и выполнить экстренную посадку на грунт.

В результате случившегося члены экипажа не пострадали и смогли без посторонней помощи покинуть лайнер. Никаких разрушений на земле не зафиксировано.

Ту-22М3 – российский бомбардировщик с экипажем из четырех человек. Предназначен для поражения целей на территории противника в стратегической глубине. Последнее ЧП с этим самолётом произошла в января 2019 года. Тогда при заходе на посадку лайнер потерпел крушение – 3 члена экипажа погибли, ещё один – получил ранения.

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