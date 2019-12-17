Меркель предупредила о самой большой угрозе для немецкого бизнеса

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель считает, что главная угроза экономике страны заключается в дефиците квалифицированной рабочей силы. Об этом она заявила в минувшие выходные в своем еженедельном подкасте: «Мы знаем, что многие сектора экономики и компании ищут квалифицированных работников».

Госпожа Меркель также добавила, что залогом успеха мест размещения производства является достаточное количество квалифицированной рабочей силы. Между тем, 2,5 миллионов граждан других европейских стран, которые работают сейчас в Германии, недостаточно для покрытия дефицита в рабочей силе.

«Поэтому очень важно искать квалифицированную рабочую силу и в других местах (за границами Европейского Союза),- подчеркнула Ангела Меркель.- Мы должны предпринять все возможное для привлечения достаточного количества квалифицированных специалистов. В противном случае, компании будут вынуждены переносить производство в другие страны, а мы этого, естественно, не хотим».

Дефицит квалифицированной рабочей силы в Германии ощущается уже не первый год. Особенно много специалистов не хватает в машиностроении, высоких технологиях и секторе ухода и обслуживания.

Согласно недавнему исследованию Торгово-промышленного комитета Германии (DIHT), 56% компаний считают главной угрозой своей успешной деятельности и существованию дефицит квалифицированной рабочей силы.

Правительственные чиновники встретились 16 декабря с представителями профсоюзов и организаций работодателей и обсудили дефицит квалифицированной рабочей силы и выполнение нового Закона об иммиграции квалифицированных рабочих, который вступает в силу 1 марта 2020 года. Одним из важных вопросов, обсуждавшихся на встрече, были действия по упрощению процесса подачи заявлений на работу и ускорению их обработки и выдачи виз для квалифицированных рабочих, желающих работать в Германии. Исторически сложилось, что наибольшем спросом на рынке труда в Германии пользуются работники с высшим образованием. Новый же закон упрощает условия для приезда в страну на работу и работников с профессиональной квалификацией.

Закон об иммиграции квалифицированных рабочих вызвал горячие споры. Правительство приложило много сил, чтобы объяснить, что он вовсе не означает ослабление миграционных законов. Его цель – помочь квалифицированным работникам, которые смогут помочь немецкой экономике, переезжать в Германию на работу.

Обратят ли внимание на призывы правительства предприниматели – другой вопрос. Исследование фонда Bertelsmann Foundation, обнародованное 16 декабря, делает удивительный для многих вывод, что ФРГ находится лишь в середине рейтинга привлекательности стран Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), в котором учитывались возможности для карьерного роста и уровень зарплат. ФРГ занимает в рейтинге привлекательности лишь 12 место и находится вдали от первой тройки, в которую входят Австралия, Швеция и Швейцария. Не очень высоко ценят ФРГ как место для работы и иностранные ученые, особенно, из неевропейских стран. Одним из больших недостатков Германии, по их мнению, являются высокие налоги.

«Многим квалифицированным ученым в Германии приходится работать на местах, не соответствующих их высокой квалификации,- объясняет один из авторов исследования Bertelsmann Stiftung Маттиас Майер.- Такое положение не предвещает ничего хорошего как для квалифицированной рабочей силы, так и для экономики и снижает привлекательность Германии».