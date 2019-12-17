Минск намерен поднять тарифы на прокачку российской нефти

В 2020 году Минск намерен увеличить тариф на прокачку российской нефти по магистральным нефтепроводам Белоруссии на 16,6%. Об этом заявили в компании ОАО «Гомельтранснефть Дружба», которая является главным транспортировщиком нефти и другого углеводородного сырья республики, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявления Федеральной антимонопольной службы.

Как рассказали в пресс-службе ФАС, вопрос о повышении цен на транспортировку нефти должен решиться в срок не позднее 15 января 2020 года. В случае отсутствия договоренности организациям трубопроводного транспорта России и Белоруссии, проблема будет решаться на уровне органов тарифного регулирования российской ФАС и белорусского МАРТ.

Если договоренности об увеличении тарифов на прокачку "черного золота" через Белоруссию не будут достигнуты между ФАС и МАРТ, величина тарифа будет индексироваться на 6,8%, то есть «в размере прогнозируемого среднегодового индекса потребительских цен на 2020 год».