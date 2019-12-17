«Нафтогаз» подал иск из-за передачи нефтяного месторождения фирме из США

Газовая компания Украины «Нафтогаз» оспаривает в суде право компании Ukrainian Energy (США) разрабатывать крупное нефтегазовое месторождение Варвинское в Черниговской области.

Уточняется, что разрешение на освоение этого месторождения нефти было выдано в июле этого года, пишет американское издание Time. Соответствующий иск был подан в киевский суд на прошлой неделе, сообщает СМИ.

В документах говорится, что официальный Киев при выдаче документов нарушил ряд статей закона, поскольку в первую очередь, на разработку Варвинского месторождения нефти претендует дочерняя структура «Нафтогаза».

В материале говорится, что одним из основателей Ukrainian Energy является выходец из Украины, бизнесмен Майкл Блейзер, сторонник экс министра энергетики США Рика Перри, который в мае 2019 года передал новому президенту Зеленскому список возможных консультантов Украины по вопросам энергетики.

В списке также значилась фамилия Блейзера. Он в свою очередь, заявляет, что Ukrainian Energy честно и без политического давления получила право на разработку месторождения нефти Варвинское.

Ранее стало известно, что украинское правительство инициировало аудиторскую проверку деятельности «Нафтогаза» за 2019–2020 годы.