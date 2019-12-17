Названы самые опасные алкогольные напитки

Британский учёный Хал Сосабовски назвал спиртные напитки, которые, по его мнению, быстрее всего приводят к опьянению и вызывают самое сильное похмелье. При этом он подчеркнул, что на эффект от употребления алкоголя влияет содержание в нем этанола, который колеблется от 5% до 40%, пишет Daily Mail.

Рейтинг самых опасного алкоголя возглавляют херес и портвейна. По словам учёного их отличают быстрая всасываемость и высокое содержание спирта (20%). К сильному опьянению также приводит и употребление виски и других крепких напитков. Однако из-за высокого градуса они медленно всасываются кровеносной системой, так как подавляют работу клеток желудка.

К быстрому опьянению, как считает Сосабовски также приводит употребление игристых вин. Это происходит из-за их газации, которая повышает всасываемость.

При этом учёный призвал не запивать спиртные напитки водой, так как это приводит к более стремительному опьянению. По этой же причине ни в коем случае нельзя запивать лёгкий алкоголь крепким.

Чтобы утром не чувствовать сильно похмелья лучше всего, по мнению британского специалиста, пить водку.

«Но единственный способ не перепить, вообще отказаться от спиртных напитков», – резюмировал Сосабовски.

В свою очередь Олег Зыков – глава Института наркологического здоровья нации – считает, что выводы британца двусмысленны. В частности, он не согласен с утверждением, что херес вреднее водки. По его мнению, для человеческого организма важнее количество выпитого.

«Не следует забывать, что злоупотребление даже самым дорогим, очень качественным алкоголем может привести к ужасным последствиям», – цитирует российского нарколога RT.