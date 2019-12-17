Нефть готовится штурмовать «психологический» рубеж

Торги начала недели показали рост цен на нефть в среднем на 0,64%, передает Regnum.

Цена восстановилась с $64,92 до $65,64 за баррель. Рынку оказывает поддержку ожидания подписания первой части торгового соглашения между США и Китаем, сообщил агентству аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

Он рассказал, что в ходе торгов 17 декабря покупатели приблизились к важной «психологической» отметке $66 и в случае, если его удастся пройти, цена на нефть двинется к уровню $68,85. По подсчетам экспертов рынка на это может уйти два дня.

Сегодня перед покупателями стоит задача удержаться на отметке $65 до 18 декабря, пока не выйдет отчет минэнерго США. В случае, если документ отразит сокращение запасов нефти в США, то это станет новым толчком к росту стоимости "черного золота".

Для нового роста цен на нефть необходимо удержаться сегодня на отметке выше $65 долларов. Однако в случае падения стоимости сырья до $64,50 бычий импульс скорее всего начнет угасать.