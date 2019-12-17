Орешкин поддержал возможную отмену НДФЛ для малоимущих семей

Максим Орешкин – глава Минэкономразвития РФ – высказался в поддержку отмены НДФЛ для малоимущих семей. По его словам, такая мера могла бы оказать позитивное влияние на российскую экономику. При этом чиновник признался, что очень тяжелый вопрос, но его нужно решать, передаёт агентство «Интерфакс».

Ввести в России необлагаемый минимум доходов и освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц предложил в сентябре глава ВТБ Андрей Костин.

Позже российский премьер Дмитрий Медведев назвал данную тему очень чувствительной, подчеркнув, что идея прорабатывается, но над ней предстоит серьёзно подумать.