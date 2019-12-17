Подкаст 50-й недели. Неолиберализм - источник социального неравенства, достигший своего максимума

Мировая экономика производит все больше, развивающиеся страны огромными темпами наращивают потребление, но, тем не менее, во всем мире стремительно растает неравенство.

В некоторых странах оно уже вернулось к уровню столетней давности — как будто и не было налогов на сверхдоходы, борьбы профсоюзов за адекватную оплату труда и европейского опыта создания социального государства.

В чем дело? В том, что рост середины 20-века, сопровождавшийся ростом равенства, был органическим ростом национальных экономик. Где самостоятельные правительства реализовывали свои экономические политики, и им было важно поддерживать социальное равновесие в стране. А сейчас экономическая политика повсеместно оказалась заложницей глобализма и неолиберализма, которым наплевать на социальное неравенство.

Обычные люди стали сознавать, что они – низший класс. И стали думать можно ли повлиять на свой уровень благополучия, меняя, в том числе, и систему.