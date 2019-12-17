Погода на Новый год: прогноз всех сильно удивит

До наступления новогодних праздников остаётся всё меньше времени, и всё большее количество людей волнует вопрос, какая погода нас ожидает с боем курантов и в рождественскую ночь. По прогнозу синоптиков, на большей части России в конце декабря – начале января ожидается вполне комфортная погода с температурным фоном, который будет соответствовать или немного превышать климатическую норму. При этом сразу в нескольких областях страны ожидается серьёзный дефицит снега.

Погода на Новый год в Крыму

Например, почти полное бесснежье прогнозируют синоптики на новогодние каникулы в Крыму. Поэтому, тем нашим соотечественникам, кто планирует встретить наступление Нового года на территории полуострова, лыжи вряд ли пригодятся, а вот зонтиками запастись не мешало бы.

Так, по прогнозу синоптиков, 30-31 декабря, а также 1-8 января, в районе Большой Ялты при дневной температуре плюс 2-4 ожидаются осадки в виде дождя, которые местами будут сильными и продолжительными. При этом непосредственно в новогоднюю ночь синоптики осадков не обещают. По их данным, с боем курантов прогнозируется плюс 1-2. Днём 1 января будет солнечно, а воздух прогреется до плюс 4.

В приморских городах Крыма в период со 2 по 8 января снег если и выпадает, то в основном мокрый, и зачастую через несколько часов будет таять, превращаясь в грязевую кашу. Дольше всего снежный покров может продержаться в северных городах полустрова и в Симферополе. Здесь в ночь с 31 декабря на 1 января, по прогнозу синоптиков, ожидается минус 1-2, а дневная температура все новогодние праздники будет держаться на уровне от нуля до минус 1 мороза. Днём 3, 4 и 5 января предположительно выпадет снег. Но снежный покров быстро сойдёт.

Зато есть вероятность, что если холодный фронт всё-таки окутает прибрежные курорты полуострова минусовой температурой, то жители Крыма и многочисленные туристы смогут наблюдать удивительно красивое зрелище – замерзание морской воды на тропических деревьях и ограждениях набережных.

Погода на Новый год и Рождество в Сочи

Очень сильно удивит погода и Сочи - в одном из самых посещаемых в новогодние праздники российский городов, куда туристы приезжают на зимние каникулы не только из России, но из-за рубежа. Обычно температура воздуха здесь в первые январские дни составляет от нуля до плюс 4. На этот раз синоптики обещают сюрпризы, которые не для всех будут приятными.

В частности, очень будут разочарованы любители горных лыж – снега на Новый год будет минимум, даже в горах. Так, по прогнозу синоптиков, на популярном горнолыжном комплексе Роза Хутор в последнюю неделю 2019 года при температуре плюс 1-3 ожидают осадки, но в основном в виде дождя. В ночь с 31 декабря на 1 января всё-таки выпадет небольшой снег, но полноценного снежного покрова он практически не создаст При этом воздух в новогоднюю ночь может прогреться до плюс 1. Как предупреждают синоптики, за все зимние каникулы снег в горах будет выпадать крайне редко, поэтому предстоящие новогодние каникулы могут стать самыми малоснежными за последние годы.

Очень тепло все праздники будет и в самом Сочи. Как прогнозируют синоптики, 1-8 января дневная температура составит плюс 6-8. Ближе к Рождеству ожидаются дожди, местами высокой интенсивности и продолжительные.

Прогноз погоды на новогодние праздники в Сибири и на Урале

Прогноз погоды сильно удивит жителей Сибири и Урала. При этом погодные сюрпризы здесь в основном будут приятными. Например, в Новосибирске в новогдние каникулы климатическая обстановка порадует, как снегопадами, так и приятными морозами. По прогнозу синоптиков, 30 декабря в третьем по численности городе России начнётся обильный снегопад, который будет продолжаться и в новогоднюю ночь. При этом в период с 30 декабря по 2 января прогнозируется минус 12-14.

На востоке Западной Сибири в последнюю неделю 2019 года и в первую неделю 2020 года будет чуть прохладнее. Так, в Томске 30, 31 декабря, а также 1,2 и 3 января погодные градусники покажут минус 13-15. В новогоднюю ночь прогнозируется сильный снегопад. 2-8 января – снег прекратится, а морозы окрепнут до минус 19.

Снежными и морозными ожидаются предстоящие праздники в Екатеринбурге. Ближе к концу декабря здесь также пойдёт снег, который будет продолжаться всю новогоднюю ночь и, предположительно все первые дни января. Температура воздуха составит минус 7-12. Волшебная погода с небольшим снегом и морозами от минус 10 до минус 12 также прогнозируется в Челябинской области.

Погода на Новый год и Рождество в Москве. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, в российской столице накануне новогодних праздников немного похолодает. Метеорологи предупреждают, что в период с 27 по 30 декабря в Москве может усилиться ветер, выпадет снег, а столбики термометров опустятся до минус 3-5. С боем курантов может подморозить до минус 6, но осадки прекратятся.

Естественно, что такая комфортная погода не сможет помешать всем желающим встретить наступление 2020 года на свежем воздухе, любуясь в компании своих друзей, а также совсем незнакомых людей праздничным салютом. Ближе к Рождеству зима напомнит о себе более суровыми морозами – до 10-11 градусов ниже нуля. При этом ни сильного ветра, ни осадков не будет.