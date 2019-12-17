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Прогноз погоды: снега зимой не допросишься – синоптики о погоде в Москве

Москва, 17.12.2019
  • Прогноз погоды: снега зимой не допросишься – синоптики о погоде в Москве

СЕРГЕЙ САВОСТЬЯНОВ/ТАСС

Первый зимний месяц уже миновал свой экватор, а в Москве по-прежнему наблюдается дефицит снега, точнее полное его отсутствие. Небольшие осадки в виде мокрого снега, которые наблюдались в ночь на воскресенье, 15 декабря, снежного покрова в столице не образовали, что вовсе неудивительно – температурный фон в регионе продолжает находится на аномально высоком уровне.

И как, прогнозируют синоптики, такая погодная обстановка сохранится в Москве, как минимум до 23-25 декабря. При этом в Гидрометцентре советуют москвичам, не терять надежды и рассчитывать на предновогоднее волшебство.

«Все ждут снега, которого, как выяснилось, зимой иногда действительно не допросишься, – подчеркнул Роман Вильфанд из Гидрометцентра. – Хотели бы обрадовать, но не получается: по крайней мере, до конца этой недели снега точно не будет».

При этом метеорологи не исключают, что снег в Москве и Подмосковье может всё-таки выпасть в последнюю полную неделю первого месяца календарной зимы.

«Здесь можно рассчитывать на волшебство и чудеса, которые случаются не только в новогоднюю ночь и Рождество, но и в предновогодний период», – резюмировали в Гидрометцентре.

При этом, по прогнозу синоптиков, до четверга, 19 декабря включительно в регионе сохранится тёплая погода с повышенным температурным фоном – от плюс 2 до плюс 5. Серьёзный дискомфорт доставит жителям и гостям Москвы сильный ветер, порывы которого, например, в четверг могут достигать 20-23 метров в секунду.

В пятницу, 20 декабря, климатическая обстановка в столице поменяется. В частности, начнёт расти атмосферное давление, при этом столбики погодных градусников медленно, но верно поползут вниз, остановившись в ночь на субботу, 21 декабря на отметке минус 1. Будет пасмурно и без осадков. Такая погода сохранится и в воскресенье, 22 декабря.

По данным синоптиков, 17 декабря в Москве облачно с небольшими осадками. Максимальная температура воздуха в столице составляет сегодня плюс 1-3, по области воздух прогревается до плюс 4. В ночь на 18 декабря, характер погоды не поменяется – будет влажно, пасмурно, тепло, а атмосферное давление останется в пределах нормы.

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