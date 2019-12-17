Россия и Китай вступились за Северную Корею

Россия и Китай обратились с призывом к ООН смягчить санкции против Северной Кореи. Проект соответствующей резолюции был представлен в Совет безопасности организации, передает ТАСС.

В документе говорится, что Пхеньян полностью выполняет свои обязательства именно поэтому СБ ООН следует «адаптировать» санкции.

Также в проекте резолюции звучат призывы, как можно быстрее смягчить санкции, которые напрямую затрагивают гражданское население Северной Кореи. Помимо этого в документе предлагается начать шестисторонние переговоры между Россией, Китаем, КНДР, США, Южной Кореей и Японией, а также продолжить диалог Пхеньяна и Вашингтона. Москва и Пекин приветствуют «перезапуск многосторонних консультаций в любом другом подобном формате», следует из проекта резолюции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США внимательно следят за Северной Кореей, у которой, по мнению американской стороны, «что-то находится в работе». Трамп сообщил, что будет разочарован, если Северная Корея нарушает договоренности по денуклеаризации.