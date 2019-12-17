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Социальная политика как главный фактор развития бизнеса: методы стоматологии Smile-at-Once

Москва, 17.12.2019
О тенденциях развития современной стоматологии, а также о том, как социальная политика помогает развивать бизнес – учредитель и управляющий сети стоматологий Smile-at-Once Сергей Михайлов.
#Общество
  • Социальная политика как главный фактор развития бизнеса: методы стоматологии Smile-at-Once

предоставлено пресс-службой

– Стоматология Smile-at-Once реализует социальную акцию «Трансформация улыбки», в рамках которой вы проводите имплантацию всех зубов нескольким пациентам бесплатно. Что побудило вас запустить и развивать такой проект?

– Вопрос необходимости качественного восстановления зубов стоит очень остро у жителей нашей страны – многие не имеют возможности провести не то, что имплантацию, но даже поставить обычный съемный протез. Да, мы частная стоматология, но врачебная этика и проблемы других нам не чужды, поэтому первоочередная цель – это помочь хотя бы нескольким людям изменить жизнь в лучшую сторону, начать улыбаться и питаться. 

Философия при создании этого проекта – «вместо того чтобы тратить деньги на назойливую рекламу, лучше использовать их на помощь людям». Не буду лукавить, но маркетинговые цели мы тоже преследуем – в частности, на примере участников акции мы максимально объективно и с доказательствами (фото и видео на всех этапах) рассказываем о том, что существуют инновационные методы имплантации, которые позволяют провести качественное протезирование всего за несколько дней и с пожизненной гарантией. Многие люди даже не знают о том, что у съемных протезов есть качественная альтернатива и стоматология сделала за последние годы огромный шаг вперед.

– Расскажите об этих инновационных технологиях, которые вы используете в имплантации.

– Мы применяем такие технологии, как all-on-4, all-on-6, скуловую имплантацию Zygoma, базальную имплантацию, используя системы имплантов Nobel Biocare и Straumann – это мировые лидеры в области имплантологии. Специальные импланты и техники их установки позволяют решать даже сложные случаи отсутствия зубов за короткий срок. Без наращивания кости, с полным восстановлением эстетики и функциональности. Без рисков отторжения и довольно быстрой реабилитацией – все наши пациенты, даже со сложным случаями, максимум через 10-12 дней возвращаются к полноценной жизни. Гораздо лучшей, чем до операции.

За такой скоростью стоит скрупулезная подготовка: компьютерная диагностика, цифровое моделирование, 3D-печать хирургических шаблонов, навигационные системы для хирургии. Пока пациент готовится к операции, врач проводит виртуальное планирование с учетом качества и объема кости, прикуса и даже внешнего облика, то есть будущие улыбки мы тоже создаем сначала в цифровом виде – буквально примеряем их пациентам и уже вместе оцениваем, насколько красиво новый протез будет смотреться.

Благодаря такому подходу эстетика выходит на принципиально новый уровень, а результат сложного имплантологического лечения становится в сотни раз более точным и предсказуемым.

– В чем особенности работы клиники?

– В комплексном подходе, в применении биоматериалов для активации естественных процессов регенерации самого организма, в пожизненной гарантии на имплантацию, а также в послеоперационной поддержке. Это нормальная и распространенная практика в европейских клиниках, но, к сожалению, редкость в нашей стране. Импланты окружены живыми тканями и за ними тоже нужно следить. Именно поэтому мы ввели в практику проведение ежегодной гигиены для каждого пациента после имплантации. И это совершенно бесплатно. Мы даем пожизненную гарантию на работу, и этой мерой хотим не только защитить себя от переделок, но и продлить срок службы имплантов и протезов, чтобы пациент пользовался новыми зубами как можно дольше, и они действительно не доставляли ему проблем.

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