Стоп машина

Уже в первых числах января корпорация Boeing приостановит на неопределенный срок выпуск всех лайнеров семейства 737MAX на своем заводе в Рентоне в связи с переносом процесса повторной сертификации этих самолетов на 2020 год. «Мы считаем, что такое решение является наименее разрушительным для поддержания нашей долгосрочной системы производства и исправности цепочки поставщиков» -- говорится в официальном заявлении американского авиагиганта. При этом в Boeing особо подчеркнули, что «никаких увольнений или отпусков сотрудников предприятия в это время не ожидается», а «все работники, задействованные на сборке этих самолетов, временно займутся другими проектами». Это означает, что в корпорации все еще надеются получить сертификат Федеральной авиационной администрации (FAA) на Boeing 737MAX в самое ближайшее время. Напомним, что еще два месяца назад глава Boeing Денис Мюленбург говорил, что повторные сертификационные испытания самолетов семейства 737MAX с новым программным обеспечением и модернизированной системой MCAS начнутся в середине декабря нынешнего года. Но этого так и не произошло. Более того, новый глава FAA Стивен Диксон прямо заявил, что его ведомство не намерено формировать повторную сертификацию – она займет столько времени сколько нужно. «Могу вам гарантировать, что этот самолет не поднимется снова в воздух до тех пор, пока я не буду полностью удовлетворен уровнем его летной безопасности» -- сообщил Диксон. И хотя на лайнерах Boeing 737MAX с новым ПО выполнено уже почти тысяча полетов общей продолжительностью порядка 2 тысяч часов, в FAA посчитали, что этого недостаточно. В результате топ-менеджерам Boeing ничего не оставалось делать как остановить сборочный конвейер лайнеров 737MAX. И, в общем, понятно почему. На сегодняшний день на земле находится почти 400 только что выпущенных самолетов этого семейства и для новых авиалайнеров в Большом Сиэтле просто закончились свободные места. Еще летом завод в Рентоне выпускал по 52 самолета каждый месяц, но уже осенью объемы производства сократились сначала до 42 лайнеров в месяц, а затем и до 30. Однако, их размещение уже давно превратилось в серьезную проблему как для самой корпорации, так и для ее сотрудников. На первых порах нераспроданные лайнеры заполонили все рулежные дорожки на заводских аэродромах в Рентоне, Эверетте и Сиэтле. А теперь этими самолетами оказались оккупированы и все автомобильные парковки рядом с офисными центрами Boeing и ее конструкторскими бюро. Не секрет, что парковка каждого такого самолета обходится авиагиганту примерно в две тысячи долларов в месяц. То есть расходы Boeing только на оплату стоянки всего парка воздушных судов 737 MAX по состоянию на начало декабря составляли примерно 800 тыс. долларов в месяц. Но это ничто по сравнению с убытками, которые продолжает нести американский авиагигант. Их общая сумма уже превысила 10 млрд долларов и, по оценкам экспертов, вполне может удвоиться к середине следующего года. Более того, если FAA так и не выдаст сертификат на модернизированный лайнер с новой системой MCAS, то не исключено, что Boeing просто вынуждена будет закрыть программу 737MAX. А это неминуемо приведет не только к увольнению 14 тысяч работников завода в Рентоне, но десятков тысяч рабочих в многочисленных компаниях-поставщиках, которые выпускают системы и подсистемы для этих самолетов. И очень похоже, что именно к этому все и идет.