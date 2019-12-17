В Кремле прокомментировали возвращение Opel в Россию

Рынок любой страны в мире «достаточно подвижен», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя возвращение на автомобильный рынок России концерна Германии Opel.

«Есть момент, когда спрос на автомобили падает, продажи падают. Есть года, когда это, наоборот, растет», - поделился мнением Песков в беседе с журналистами. Он добавил, что в целом все компании, которые присутствуют на российском рынке «сохраняют достаточно высокий объем продаж», поскольку имеют в России определенные преимущества.

Напомним, Opel покинул российский рынок в 2015 году. Это произошло, по заявлению владельца бренда - компании General Motors, из-за сложной экономической ситуации в России, а также ослаблении курса рубля.