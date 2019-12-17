Вход/Регистрация Подписка

В ЛНР прокомментировали закон Зеленского о децентрализации

Москва, 17.12.2019

Как заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, законопроект о децентрализации Украины является «очередной подменой смысла и сути Минских договоренностей, которая лишь отдаляет Киев от установления мира в Донбассе», сообщает Луганскинформцентр.

Документ подан президентом страны на рассмотрение в Верховную раду и предполагает внесение соответствующих изменений в конституцию страны.

Пасечник сообщает также, что правительству Украины необходимо согласовывать с Луганской и Донецкой народными республиками «все инициативы, связанные с имплементацией Минских договоренностей».

Также глава ЛНР указал на отсутствие в новом документе поправок об особом статусе Донбасса, что, по мнению политика, свидетельствует о стремлении Владимира Зеленского захватить власть «через префектов, наделенных согласно новым поправкам полномочиями отменять действия любых нормативно-правовых актов, которые были приняты местными советами».

Пасечник добавил, что ДНР не устраивает старая «формула Порошенко», которую новые власти лишь пытаются усовершенствовать. Согласно этой «формуле» Киев может попытаться закрепить особый статус ДНР и ЛНР лишь на временных основаниях.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Минфин увеличил расходы на нацпроекты
      Прежде всего, предусмотрен прирост важных с социальной и гуманистической точек зрения расходов по проекту «Демография». Проекты в целом пока находятся в начальной стадии
    2. Bloomberg оценил последствия санкций США для «Северного потока-2»
      Единственным эффектом от санкций станет то, что Украина будет благодарна за небольшое одолжение от Вашингтона, отмечает агентство
    3. Болгария надавила на газ
      Видимо, в свете недавних заявлений Владимира Путина Болгария назвала срок введения в строй «Турецкого потока».
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама