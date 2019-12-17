В ЛНР прокомментировали закон Зеленского о децентрализации

Как заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, законопроект о децентрализации Украины является «очередной подменой смысла и сути Минских договоренностей, которая лишь отдаляет Киев от установления мира в Донбассе», сообщает Луганскинформцентр.

Документ подан президентом страны на рассмотрение в Верховную раду и предполагает внесение соответствующих изменений в конституцию страны.

Пасечник сообщает также, что правительству Украины необходимо согласовывать с Луганской и Донецкой народными республиками «все инициативы, связанные с имплементацией Минских договоренностей».

Также глава ЛНР указал на отсутствие в новом документе поправок об особом статусе Донбасса, что, по мнению политика, свидетельствует о стремлении Владимира Зеленского захватить власть «через префектов, наделенных согласно новым поправкам полномочиями отменять действия любых нормативно-правовых актов, которые были приняты местными советами».

Пасечник добавил, что ДНР не устраивает старая «формула Порошенко», которую новые власти лишь пытаются усовершенствовать. Согласно этой «формуле» Киев может попытаться закрепить особый статус ДНР и ЛНР лишь на временных основаниях.