В Москве пройдет IV международный фестиваль «Новый год в Консерватории 2020»

В рамках фестиваля на сцену акустически совершенного Большого зала Московской консерватории выйдут ведущие звезды классической сцены: знаменитый аргентинский тенор Хосе Кура, лауреат премии «Грэмми» – американская меццо-сопрано Джойс Дидонато, сладкоголосый мексиканский тенор Хесус Леон, легендарный кинокомпозитор более 300 французских фильмов Владимир Косма и феномены голландской фортепианной сцены – дуэт Лукас и Артур Юссен.

«В этом году мы по-настоящему гордимся нашим фестивалем – мы собрали удивительную коллекцию потрясающих артистов и интересных программ», - говорит Ильдар Бакеев, генеральный директор компании-организатора Ildar Bakeev Entertainment. – Особенно волнительно для нас принимать на своем фестивале такую суперзвезду, как Джойс Дидонато! Более трех лет мы вели переговоры, пытаясь встроиться в ее загруженный график концертов – и мы рады, что все получилось.

Концерт легендарного французского композитора и дирижера Владимира Космы откроет IV ежегодный фестиваль «Новый год в Консерватории 2020». 29 декабря 2019 автор более 300 блистательных саундтреков к любимым россиянами фильмам с участием Пьера Ришара, Луи де Фюнеса, Софи Марсо и Жана-Поля Бельмондо – таким как «Игрушка», «Высокий блондин в черном ботинке», «Невезучие», «Бум», «Приключения Рабина Якова», «Чудовище» и др. – вместе с Российским государственным симфоническим оркестром кинематографии (худ. руководитель – Сергей Скрипка) и хором Государственной капеллы Москвы им. В. Судакова исполнит наиболее значимые работы из своего музыкального наследия. Вместе с мэтром на сцену Большого зала Консерватории поднимутся известная румынская оперная певица Ирина Байант и талантливый румынский флейтист Сезар Казаной. У москвичей появится редкая возможность услышать все шедевры самого плодовитого кинокомпозитора Франции 70-х, 80-х и начала 90-х годов в одном концерте.

В праздничный вечер 31 декабря 2018 на сцене Большого зала выступит звезда мировой оперы – знаменитый аргентинский лирический тенор Хосе Кура. В сопровождении Оркестра Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (худ.рук. и дирижер - Феликс Коробов) артист исполнит известные оперные произведения Пуччини, Массне, Сен-Санса, Чилеа, Сорособаля и др. Зрителей, как всегда, ждет праздничная атмосфера. «По нашей традиции в канун Нового года мы будем встречать посетителей фестиваля на красной ковровой дорожке с шампанским», - отмечает Ильдар Бакеев.

3 января 2020 на сцену одной из самых акустически-совершенных площадок России выйдет известный мексиканский тенор Хесус Леон. «Новый романтик» и «красавец с голосом ангела» - так именует его западная пресса. В сопровождении Московского государственного симфонического оркества (худ. рук. - Иван Рудин, дирижер – Ариф Дадашев) молодая суперзвезда мировой оперной сцены исполнит известные оперные арии Массне, Гуно, Доницетти, Верди, а также испанские и итальянские песни.

4 января 2020 состоится концерт примадонны мировой оперы, одной из самых впечатляющих и востребованных оперных певиц XXI века – американской меццо-сопрано Джойс Дидонато. Лауреат двух премий «Грэмми», двух Gramophone Award и четырех ECHO Klassik в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра (худ. руководитель – П. Коган, дирижер – М. Емельянычев) исполнит специальную праздничную программу оперных арий Моцарта, Берлиоза и Листа.

5 января 2020 пройдет выступление молодых феноменов мира голландской классической музыки – пианистов Лукаса и Артура Юссен. Знаменитый фортепианный дуэт исполнит для москвичей и гостей столицы программу из интерпретаций работ Баха, Шуберта, Моцарта, Равеля и Мендельсона.

О фестивале «Новый год в Консерватории»

Фестиваль «Новый год в Консерватории» — серия мероприятий, ежегодно проводимых в МГК им. П.И. Чайковского в праздничный период компанией Ildar Bakeev Entertainment. Его цель – наглядно доказать, что классическая музыка – это не скучно. «Единственная причина, по которой людям может не нравиться классическая музыка, на наш взгляд, – они слышали ее в неинтересной интерпретации, – говорит Ильдар Бакеев. - Для нашего фестиваля мы со всей серьезностью подходим к выбору не только исполнителя, но и программы: у нас звучат шедевры классики в исполнении выдающихся мастеров сцены!»

За четыре года существования фестиваля на сцене Большого зала выступили:

- суперзвезда мировой оперы немецкий тенор Йонас Кауфман в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра (худ. руководитель – П. Коган);

- ведущая скрипка США Сара Чанг в сопровождении Национального Филармонического Оркестра России (худ. руководитель – В. Спиваков);

- звезда Венской оперы Рамон Варгас в сопровождении симфонического оркестра театра “Геликон-опера” (худ. руководитель – Д. Бертман);

- самый востребованный лирический тенор современности Хуан Диего Флорес (Перу),

- знаменитый аргентинский тенор Марсело Альварес в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра (худ. руководитель – П. Коган);

- французский интеллектуальный пианист Давид Фрэ;

- лауреат премии Грэмми, американо-немецкий скрипач Августин Хаделих в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра (худ. руководитель – П. Коган)

- звезда мировой оперы аргентинский тенор Марсело Альварес в сопровождении в сопровождении симфонического оркестра театра “Геликон-опера” (худ. руководитель – Д. Бертман);

- знаменитая американская пианистка Валентина Лисица;

- солист Метрополитен-опера австралийско-китайский тенор Канг Ванг в сопровождении Национального Филармонического Оркестра России (худ. руководитель – В. Спиваков);

- солистка Большого театра Екатерина Морозова в сопровождении Национального Филармонического Оркестра России (худ. руководитель – В. Спиваков) и др.

Также в рамках фестиваля состоялась презентация симфонического киноконцерта «Амадей. Live in Concert», в рамках которого Российский Национальный Оркестр и Хор Минина под управлением британского дирижера Нил Томсона исполнили вживую саундтрек из знаменитого фильм Милоша Формана «Амадей» (1984).

Об организаторе фестиваля

Организатор фестиваля – компания Ildar Bakeev Entertainment. С 2003 года она реализует проекты в областях классической, популярной и рок-музыки, а также театрально-акробатические шоу на всей территории России. Репертуар компании включает концерты Стинга, Queen, Хью Лори, IL DIVO, Джеффа Бека, Gregorian, Жванецкого, Хуана Диего Флореса, Йонаса Кауфмана, Рамона Варгаса, Сары Чанг, Давида Фрэ, Кэмерона Карпентера, Кэтрин Дженкинс, Ллира Уильямса и других артистов, киноконцерты «Крестный отец. Live in Concert», «Чужие. Live in Concert» и «Титаник. Live in Concert».

Генеральные билетные компании фестиваля: ticketland.ru и bakeev-tickets.ru