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В российском Минэнерго оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

Москва, 17.12.2019

Анатолий Яновский – заместитель главы Минэнерго РФ – рассказал, как продвигаются переговоры между представителями «Нафтогаза Украины» и «Газпромом». По его словам, диалог между компаниями интенсивно продолжается, передаёт РИА Новости.

«Я считаю, что переговоры продвигаются хорошо, – подчеркнул чиновник. – Диалог между компаниями идёт интенсивный».

При этом Яновский не смог пока назвать следующей трехсторонней встречи между Москвой, Киевом и Брюсселем по транзиту российского газа через территорию Украины.

«Если честно, то пока сказать об этом очень сложно», – резюмировал заместитель главы Минэнерго РФ.

Ранее сообщалось, что вице-президент ЕК Марош Шефчович в своём микроблоге в Twitter написал, что очередной раунд трехсторонних переговоров по транзиту газа состоится в четверг, 19 декабря.

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