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В США заявили, что военный бюджет России может составлять 200 млрд долларов в год

Москва, 17.12.2019

Как сообщают эксперты американского портала War on the Rocks, Россия в состоянии тратить на оборону гораздо больше средств, чем принято считать. Это становится очевидным, если провести «вдумчивые расчеты, в которых будут учтены разные экономические нюансы. СМИ уточняет, что в среднем российские расходы на оборону оцениваются «в районе 60 миллиардов долларов в год», что соответствует уровню расходов Франции и Великобритании.

При этом, если ознакомится с российской программой модернизации вооруженных сил за последнее десятилетие, то можно увидеть некоторую нестыковку, пишет автор материала.

Первый вопрос, который возникает, как России удается поддерживать столь значительные ВС и одновременно закупать «огромного количества боевой техники» при бюджете, равном британскому, пишет портал.

Также  автор задается вопросом на какие деньги «российские ученые занимаются разработкой гиперзвукового оружия или систем ПВО следующего поколения». Подобный уровень должен поддерживаться высоким уровнем расходов, считает автор материала. Путем собственных подсчетов он приходит к выводу, что военные расходы России в течение последних пяти лет составляли от 150 до 180 миллиардов долларов в год.

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