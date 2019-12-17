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Владимир Черников: «Страхование является услугой, в отношении которой должна существовать осознанная потребность»

Москва, 17.12.2019
Владимир Черников, генеральный директор компании «Ингосстрах-Жизнь», рассказал об изменениях в поведении потребителей страховых услуг и постепенном развитии в стране осознанного страхования.
#Общество
  • Владимир Черников: «Страхование является услугой, в отношении которой должна существовать осознанная потребность»

предоставлено пресс-службой

- Владимир, одна из постоянно дискутируемых в профессиональном сообществе проблем – это недостаток страховой культуры в России. Наблюдаете ли вы в этой сфере перемены к лучшему?

- Проблема низкого проникновения страхования в повседневную жизнь российских граждан существует. Многие до сих пор рассматривают страхование не как отдельный продукт, а как дополнительное условие для приобретения другой услуги. Например, страхование выезжающих за рубеж обуславливает получение визы, автокаско – получение автокредита, страхование недвижимости – выдачу ипотечного кредита.

Осознанное же страхование предусматривает понимание людьми страховых продуктов, их особенностей и их необходимости, что приводит к осознанному и добровольному их приобретению. Но несмотря на то, что в России мы только догоняем мировые тренды, рост доверия к страховым компаниям растет. Мы отмечаем, что в целом происходит изменение потребительских предпочтений, акцент смещается в сторону осознанного страхования. Рынок достиг того момента, когда страхование начинает играть всё более важную роль в жизни человека. Увеличиваются объемы добровольного, а не вмененного страхования автокаско, растет имущественное страхование, расширяется рынок добровольного медицинского страхования. Клиенты обращают всё большее внимание на страховые продукты, на их наполнение, приобретают их именно для защиты от различных рисков.

- Благодаря чему это происходит?

- Во-первых, это просто накопленный за время существования рынка опыт. И клиентский, и опыт самих страховщиков. Например, в таком сегменте, как страхование выезжающих за рубеж, эти продукты несколько лет назад рассматривались людьми исключительно как дополнительные расходы для получения визы или оформления туристической поездки. Но в последнее время туристический поток растет: более 14 млн человек выезжали за рубеж за 9 месяцев этого года (на 9% больше, чем в прошлом году). Поэтому появляется всё больше клиентов, действительно заинтересованных в страховой защите за рубежом, в расширении лимитов договоров, в дополнительных страховых программах.

Во-вторых, свою роль играет и активное информирование со стороны страховщика и регулятора рынка о необходимости страховых продуктов, и общий рост финансовой грамотности населения. Банк России и Минфин уделяют особое внимание программам повышения финансовой грамотности, проводят многочисленные мероприятия, разрабатывают обучающие материалы и так далее.

Отмечу, что важную роль в этом играют и страховщики, которые не только доносят необходимую информацию до клиентов, но и стремятся разрабатывать максимально прозрачные и понятные страховые продукты. Только так можно сформировать в отношении страхования осознанную потребность.  

- Эти же тенденции роста осознанного страхования свойственны и рынку страхования жизни?

- Да. Такой продукт, как накопительное страхование жизни (НСЖ), начинает пользоваться всё большей популярностью. По данным ВСС, за первые 9 месяцев этого года именно оно стало лидером по скорости роста сборов премий. Страховщики жизни собрали по этому виду 74,6 млрд рублей, что на 54% больше, чем годом ранее. При этом сборы по банкострахованию, которое я уже упоминал, повысились лишь на 7% (до 72,2 млрд рублей).

То есть сегмент добровольного страхования уверенно обгоняет «кредитку». И не только: по относительному приросту НСЖ стало лидером по сборам среди всех других видов страхования. Добавьте сюда и сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), которые составили почти 140 млрд рублей за первые три квартала года, и вы увидите, что в страховании жизни осознанное заключение договоров по объемам страховых премий почти в три раза опережает вмененные виды.

Учитывая, что Банк России не так давно предложил ввести систему гарантирования средств клиентов в продуктах НСЖ и ИСЖ, мы полагаем, что это станет дополнительным драйвером для роста рынка. С введением подобного механизма (а в планах это стоит на 2021 год) осознать преимущества страхования жизни станет проще.

- Существуют ли различия в продвижении продуктов, скажем так, классического рискового страхования и накопительного или инвестиционного страхования жизни?

- Безусловно. Как мы уже сказали, ряд продуктов классического страхования является условно вмененным, что упрощает их продвижение. «Жизнь» продвигать гораздо сложнее, поскольку люди менее осведомлены о возможностях подобных страховых программ. Кроме того, наши люди не привыкли платить сегодня, чтобы получать отдачу только через несколько лет. Для этого мы добавляем в наши продукты НСЖ и ИСЖ сервисные опции, которые позволяют клиентам почувствовать продукт «здесь и сейчас». Например, воспользоваться услугами телемедицины или так называемого «второго медицинского мнения», помощью в получении налогового вычета, предусмотренного по договорам НСЖ, другими сервисами.

http://ins-union.ru/rus/news/bcc/9-2019

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