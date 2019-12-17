«Яндекс» представил масштабное обновление

Поисковик «Яндекс» представил своё масштабное обновление под названием «Вега», а также презентовал новый сервис ответов на вопросы. Всего в обновлённом поисковике содержится более 1,5 тыс. тысяч улучшений, передаёт Lenta.ru.

При этом в компании пояснили, что для улучшения качества работы и скорости поиска задействованы нейросети. Кроме того, введена возможность находить посредством поисковика нужное в конкретном микрорайоне, квартале или даже доме.

Также в мобильной версии теперь доступна такая функция, как предварительная загрузка результатов поиска. Для этого система сама предугадывает полный текст запроса уже при наборе первых слов.

Ещё одно новшество – теперь каждую веб-страницу курируют специалисты, оценивающие её релевантность А новый сервис ответов на вопросы, получивший названием «Яндекс.Кью» основан на других ранее разработанных проектах компании — «Яндекс.Знатоки» и портала The Question.