Золотые правила: врачи рассказали, как не заразиться гриппом

Чтобы не заразиться гриппом и не подхватить другие вирусные инфекции британские медики рекомендуют соблюдать золотые правила, которые позволят избежать неприятных недугов.

По их мнению, прежде всего, надо отказаться от употребления разного рода жидкостей для обеззараживания рук на основе спирта. Самое лучшее средство убить микробы – мыть руки с мылом в горячей воде. При этом отмечается, что правильная гигиена рук – эффективнейший способ остановки распространения гриппа, так как именно руки являются основным источником передачи вируса, пишет The Daily Mail.

Если вы заметили, что кто-то находящийся рядом с вами чихает или кашляет, держитесь от этого человека на расстоянии минимум 2-х метров. При этом, пока вы отходите от него, старайтесь вдыхать воздух медленно через нос в течение 10 секунд.

Если кто-нибудь из членов вашей семьи загрипповал, обеспечьте ему карантин. Другими словами, инфицированные больные должны находиться в отдельных комнатах на срок от 2-х до 3-х дней. При этом контакты с остальными членами семьи у заражённых гриппом необходимо свести до минимума. Если вы заходите в комнату к заболевшему, обязательно наденьте на лицо защитную маску.

Одним из мощнейших средств для лечения и профилактики гриппа является здоровый сон.

Кроме того, пользуйтесь на работе только собственной ручкой, избегайте предметы, в том числе смартфоны, калькуляторы, ежедневники, к которым притрагивается большое количество ваших коллег.

Особое внимание уделяйте питанию, которое должно быть правильным с низким содержанием углеводов в продуктах. Как пояснили британские медики, именно этот рацион укрепляет иммунитет.