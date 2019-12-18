Глава «Нафтогаза Украины» готов возобновить газовые переговоры весной следующего года

Глава правления «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о большой вероятности того, что договор о транзите российского газа через территорию Украины не будет подписан до конца текущего года. «Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами», - заявил Коболев.

1 января 2020 года истекает контракт между Россией и Украиной на поставку и транзит природного газа. Киев объявил о прекращении закупок российского газа с ноября 2015 года, однако Украина потребляет транзитный российский газ, который является «европейский» лишь на бумаге.