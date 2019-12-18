Генетики воссоздали внешность девочки, жившей в Дании 5700 лет назад

Учёные-генетики смогли воссоздать облик девочки, жившей на территории современной Дании 5700 лет тому назад. А помогла им в этом… жевательная резинка из берёзовой смолы, пишет журнал Nature Communications.

По данным издания, жвачку нашли на месте археологических раскопок на острове Лолланн, расположенном в Балтийском море на территории современной Дании. При этом подчёркивается, что обнаружить человеческие останки не удалось. Зато березовая смола законсервировала древнюю ДНК, которая сохранила огромное количество генетической информации, которую порой не удаётся обнаружить в хорошо сохранившихся костях или зубах.

Учёные сумев расшифровать геном, установили, что жвачку жевала девочка 10-12 лет, у которой были голубые глаза, смуглая кожа и чёрные волосы. Кроме того, удалось даже выяснить, какой была ей последняя трапеза – она состояла из орехов и утки.

Помимо этого, генетики установили, что при жизни, которая у девочки была очень тяжёлой, она страдала такими заболеваниями, как мононуклеоз и вирус Эпштейна-Барр.