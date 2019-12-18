Вход/Регистрация Подписка

Китайские долги назвали главной угрозой для мировой экономики

Москва, 18.12.2019
#Рост Китая
#Мировая экономика
  • Китайские долги назвали главной угрозой для мировой экономики

AP/TASS

В мировой экономике существует ряд достаточно острых проблем, в числе которых торговые войны, замедление темпов роста китайской экономики, в частности, и мировой в целом. Спусковым крючком к новому кризису, заявил главный экономист рейтингового агентства Moody`s Марк Занди, могут стать китайские корпоративные долги, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на заявление представителя компании.

По его мнению, китайские корпоративные долги являются крупнейшей угрозой мировой экономике сегодня. «В США наблюдается похожая картина, но масштаб не такой значительный. В Китае же мы видим значительный рост перекредитования с использованием заемных средств, то есть предоставления займов уже закредитованным компаниям, чтобы помочь им избежать дефолта. А такие компании наиболее чувствительны к замедлению экономики»,— считает главный экономист Moody`s.

На прошлой неделе рейтинговое агентство Fitch также выпустило предупреждение о растущих долговых проблемах китайских компаний. В первые 11 месяцев года 4,9% китайских частных эмитентов допустили дефолты по своим долговым обязательствам, что стало рекордом. Пять лет назад доля таких эмитентов составляла всего 0,6%. Fitch опасается, что в 2020 году рекордные показатели китайских дефолтов в частном секторе могут сохраниться.

Подъем экономики обоснованно приводит к ускорению кредитования частного сектора, напоминает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер. На фоне тарифной войны последнего времени, закредитованные компании столкнулись с «разрывом» между ухудшившимися результатами своей финансово-хозяйственной деятельности и необходимостью оплаты по текущим займам.

Несмотря на монетарное смягчение китайского Центробанка, предпринимаемые шаги недостаточны для активизации внутреннего спроса, обращает внимание эксперт. Причина сдержанной политики регулятора кроется в скачке инфляции на фоне взрывного роста цен на свинину (более 70% год к году).

И аналитики обеспокоены ростом корпоративных дефолтов в КНР на фоне торговых разногласий мировых держав. Так, по данным Fitch Rating, за 11 месяцев 2019 г. почти 5% эмитентов частного сектора объявили дефолт по своим долговым обязательствам. Сокращение транснациональной деловой активности при ужесточении условий кредитования в КНР приводят к потере финансовой устойчивости средних по размеру китайских предприятий. С другой стороны, по мнению Михаила Зельцера, на фоне сокращения маржинальности бизнеса, с рынка попросту уходят малоэффективные хозяйствующие субъекты.

Работа рейтинговых агентств - предупреждать о дисбалансах и других угрозах, чтобы никто не упрекнул их в замалчивании тех или иных рисков, отмечает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. Но если говорить сегодня конкретно о китайском корпоративном долге или о корпоративном долге компаний с корнями в США, то эта проблема явно не в топе, уверен он. А сами преувеличенно громкие разговоры об этом инициируются крупными западными СМИ вполне скоординированно и с определёнными целями.

Во-первых, объясняет эксперт, отвлечь от куда более значимой темы фактической невозможности нормального обслуживания или рефинансирования на внятных условиях растущих государственных долгов США, в то время как именно казначейские обязательства давно едва ли не подменяют собой мировые деньги. В то время как в отдельных испытывающих финансовые проблемы китайских компаниях отнюдь не "сидит" сегодня весь мир.

А, во-вторых, ссылки на глобальные проблемы масштаба торговых войн или корпоративных долгов дают повод ФРС, ЕЦБ и другим крупнейшим центральным банкам мира, озвучивая те или иные преувеличенные угрозы, и дальше держать возле нуля и понижать процентные ставки, а значит и удешевлять обслуживание собственного госдолга, причём в случае США - проделывать этот трюк на созданном искусственно информационном фоне постоянных "внешних рисков" им удаётся даже в условиях хорошего роста собственной экономики. 

В этом контексте нелишним будет вспомнить, указывает Пётр Пушкарёв, что часто цитируемый "самый медленный за 30 лет" рост китайской экономики соответствует на деле всё ещё высочайшим темпам на уровне более 6% в год: другим крупным развитым странам такое и не снилось. Поэтому и общие товарообороты, и финансовые условия, и капитализация подавляющего большинства китайских компаний позволяют им достаточно спокойно обслуживать накопленный объём долга, ещё и добирая при необходимости дополнительные суммы в долг в целях дальнейшей экспансии.

Капитализация только Шанхайской фондовой бирже SSE превышает 5 трлн долл, ещё почти 4,5 трлн долл. даёт Гонконгская биржа, почти 3,5 трлн долл. биржа в Шэньчжэне, не говоря уже о средствах, в которые оцениваются размещенные бумаги китайских эмитентов на биржах США. Выход же на торговую сделку команды Трампа и китайского руководства в ближайшее время сведёт на нет и тормозящий эффект от международных тарифов и пошлин, которые были введены в последние 2 года.

Одним словом, констатирует Пётр Пушкарёв, размер корпоративных обязательств велик, однако и обеспечены их долги высокими оборотами и действительно большими активами этих компаний, при устойчивой возможности всё новой и новой монетизации и наработанных технологических процессов, и гигантской лояльной клиентской базы. Чего не скажешь о самой природе государственного долга: доходы государств не растут, а покрывать новыми долгами старые государствам всё сложнее.

В то время как корпорации в таком подходе обычно и не нуждаются. Сравнительно недавних выпусков облигаций и вообще всех взятых займов, должно хватить для непосредственного обслуживания долгов как минимум на 5-6 лет вперёд, даже если компании не стали бы ещё больше наращивать свой уровень корпоративного долга.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Минфин увеличил расходы на нацпроекты
      Прежде всего, предусмотрен прирост важных с социальной и гуманистической точек зрения расходов по проекту «Демография». Проекты в целом пока находятся в начальной стадии
    2. Bloomberg оценил последствия санкций США для «Северного потока-2»
      Единственным эффектом от санкций станет то, что Украина будет благодарна за небольшое одолжение от Вашингтона, отмечает агентство
    3. США встали на пути «Северного потока-2»
      Сенат одобрил законопроект, вводящий санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама