Китайские долги назвали главной угрозой для мировой экономики

В мировой экономике существует ряд достаточно острых проблем, в числе которых торговые войны, замедление темпов роста китайской экономики, в частности, и мировой в целом. Спусковым крючком к новому кризису, заявил главный экономист рейтингового агентства Moody`s Марк Занди, могут стать китайские корпоративные долги, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на заявление представителя компании.

По его мнению, китайские корпоративные долги являются крупнейшей угрозой мировой экономике сегодня. «В США наблюдается похожая картина, но масштаб не такой значительный. В Китае же мы видим значительный рост перекредитования с использованием заемных средств, то есть предоставления займов уже закредитованным компаниям, чтобы помочь им избежать дефолта. А такие компании наиболее чувствительны к замедлению экономики»,— считает главный экономист Moody`s.

На прошлой неделе рейтинговое агентство Fitch также выпустило предупреждение о растущих долговых проблемах китайских компаний. В первые 11 месяцев года 4,9% китайских частных эмитентов допустили дефолты по своим долговым обязательствам, что стало рекордом. Пять лет назад доля таких эмитентов составляла всего 0,6%. Fitch опасается, что в 2020 году рекордные показатели китайских дефолтов в частном секторе могут сохраниться.

Подъем экономики обоснованно приводит к ускорению кредитования частного сектора, напоминает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер. На фоне тарифной войны последнего времени, закредитованные компании столкнулись с «разрывом» между ухудшившимися результатами своей финансово-хозяйственной деятельности и необходимостью оплаты по текущим займам.

Несмотря на монетарное смягчение китайского Центробанка, предпринимаемые шаги недостаточны для активизации внутреннего спроса, обращает внимание эксперт. Причина сдержанной политики регулятора кроется в скачке инфляции на фоне взрывного роста цен на свинину (более 70% год к году).

И аналитики обеспокоены ростом корпоративных дефолтов в КНР на фоне торговых разногласий мировых держав. Так, по данным Fitch Rating, за 11 месяцев 2019 г. почти 5% эмитентов частного сектора объявили дефолт по своим долговым обязательствам. Сокращение транснациональной деловой активности при ужесточении условий кредитования в КНР приводят к потере финансовой устойчивости средних по размеру китайских предприятий. С другой стороны, по мнению Михаила Зельцера, на фоне сокращения маржинальности бизнеса, с рынка попросту уходят малоэффективные хозяйствующие субъекты.

Работа рейтинговых агентств - предупреждать о дисбалансах и других угрозах, чтобы никто не упрекнул их в замалчивании тех или иных рисков, отмечает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. Но если говорить сегодня конкретно о китайском корпоративном долге или о корпоративном долге компаний с корнями в США, то эта проблема явно не в топе, уверен он. А сами преувеличенно громкие разговоры об этом инициируются крупными западными СМИ вполне скоординированно и с определёнными целями.

Во-первых, объясняет эксперт, отвлечь от куда более значимой темы фактической невозможности нормального обслуживания или рефинансирования на внятных условиях растущих государственных долгов США, в то время как именно казначейские обязательства давно едва ли не подменяют собой мировые деньги. В то время как в отдельных испытывающих финансовые проблемы китайских компаниях отнюдь не "сидит" сегодня весь мир.

А, во-вторых, ссылки на глобальные проблемы масштаба торговых войн или корпоративных долгов дают повод ФРС, ЕЦБ и другим крупнейшим центральным банкам мира, озвучивая те или иные преувеличенные угрозы, и дальше держать возле нуля и понижать процентные ставки, а значит и удешевлять обслуживание собственного госдолга, причём в случае США - проделывать этот трюк на созданном искусственно информационном фоне постоянных "внешних рисков" им удаётся даже в условиях хорошего роста собственной экономики.

В этом контексте нелишним будет вспомнить, указывает Пётр Пушкарёв, что часто цитируемый "самый медленный за 30 лет" рост китайской экономики соответствует на деле всё ещё высочайшим темпам на уровне более 6% в год: другим крупным развитым странам такое и не снилось. Поэтому и общие товарообороты, и финансовые условия, и капитализация подавляющего большинства китайских компаний позволяют им достаточно спокойно обслуживать накопленный объём долга, ещё и добирая при необходимости дополнительные суммы в долг в целях дальнейшей экспансии.

Капитализация только Шанхайской фондовой бирже SSE превышает 5 трлн долл, ещё почти 4,5 трлн долл. даёт Гонконгская биржа, почти 3,5 трлн долл. биржа в Шэньчжэне, не говоря уже о средствах, в которые оцениваются размещенные бумаги китайских эмитентов на биржах США. Выход же на торговую сделку команды Трампа и китайского руководства в ближайшее время сведёт на нет и тормозящий эффект от международных тарифов и пошлин, которые были введены в последние 2 года.

Одним словом, констатирует Пётр Пушкарёв, размер корпоративных обязательств велик, однако и обеспечены их долги высокими оборотами и действительно большими активами этих компаний, при устойчивой возможности всё новой и новой монетизации и наработанных технологических процессов, и гигантской лояльной клиентской базы. Чего не скажешь о самой природе государственного долга: доходы государств не растут, а покрывать новыми долгами старые государствам всё сложнее.

В то время как корпорации в таком подходе обычно и не нуждаются. Сравнительно недавних выпусков облигаций и вообще всех взятых займов, должно хватить для непосредственного обслуживания долгов как минимум на 5-6 лет вперёд, даже если компании не стали бы ещё больше наращивать свой уровень корпоративного долга.