Курс доллара: рубль попал под один очень мощный фактор

Накануне российский рубль почти прекратил свой рост к основным резервным мировым валютам. При этом днём во вторник курс рубля корректировался вниз в парах с долларом и евро после значительного роста в понедельник. В моменте курс нацвалюты к доллару падал на 0,4%, к евро – на 0,5%.

На вечерних торгах Московской биржи курс рубля отыграл потери к доллару и евро на фоне дорожающей нефти. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составил 62,42 руб., что на 3,0 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро остановился на уровне 69,63 руб., подорожав на 2,0 коп.

Как считают эксперты, курс рубля вечером 17 декабря отыграл потери первой половины дня и перешёл к укреплению на фоне роста мировых цен на нефть, которые пошли вверх благодаря оптимизму рынков в отношении промежуточной торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.

В частности, Олег Кочетков из МТС-банка отмечает, что внешний фон пока действительно благоприятен для курса рубля, поэтому сейчас нацвалюта держится вблизи достигнутых максимумов. По его мнению, в ближайшие дни рынку потребуется время, чтобы остыть и оценить дальнейшие перспективы в валютных парах.

«До конца рабочей недели я ожидаю консолидацию курса доллара в коридоре 62,20-63,00 руб., а курса евро в диапазоне 69,50-70,50 руб.», – заявил эксперт.

В свою очередь Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург» напомнил, что с начала этой недели рынки активно отыгрывают конструктивное развитие торговых переговоров между США и КНР и позитивные макроэкономические данные из Поднебесной.

Но, как полагает он, в дальнейшем трейдеры будут уже более осторожны, так как заявления Трампа звучат очень неоднозначно. В частности, по словам американского лидера, сделка будет «финализирована» в ближайшие недели, что говорит о том, что переговоры даже по первой фазе пока не завершены. Несмотря на это, Кадулин уверен, что вряд ли опасения инвесторов приведут к существенной коррекции отечественной валюты.

«Поэтому курс рубля в этих условиях закончит год вблизи отметки 63,00 за доллар», – предположил эксперт.

Между тем, Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова из Нордеа-банка уверены, что российская валюта, по крайней мере в ближайшие дни остается на комфортных уровнях и подойдёт к концу 2019 году вблизи максимально крепких внутригодовых значений – ниже отметки в 63,00 руб. в паре с долларом и ниже уровня 70,00 руб. в паре с евро.

По мнению Андрея Кочеткова из «Открытие брокер», график курса рубля говорит о краткосрочной перекупленности. При этом эксперт поясняет, что ещё неделю назад доллар стоил более 63,6 руб., две недели назад – более 64,1 рубля.

«Нынешнее мощное укрепление нацвалюты произошло на фоне ожиданий по торговым переговорам между Вашингтоном и Пекином. Объявление о достижении договорённостей состоялось, а это значит, что пришло время фиксировать прибыль», – подчеркнул он.

С другой стороны, отмечает Кочетков, у национальной валюты остаются все его среднесрочные преимущества в виде двойного профицита платежного баланса и бюджета, а также дорожающих нефтяных котировок и сокращения закупок валюты в рамках бюджетного правила с 6 декабря.

«Кроме того, начался период подготовки экспортеров к уплате налогов в декабре. Поэтому у рубля значительно больше шансов на стабилизацию вблизи текущих уровней, чем на какой-либо сильный откат», – резюмировал аналитик.