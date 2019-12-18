Меркель сделала заявление по «Северному потоку – 2»

Ангела Меркель – федеральный канцлер Германии – сделала важное заявление по «Северному потоку – 2, прокомментировав планы Вашингтона ввести санкции против российского газопровода.

По словам Меркель, ФРГ выступает против экстерриториальных ограничительных мер, передаёт РИА Новости.

«И это касается не только вчерашнего решения Вашингтона, но и санкций США в отношении Ирана, – пояснила политик. – Здесь я не вижу никакой другой возможности, кроме как вести переговоры, но вести их решительно».

При этом Меркель подчеркнула, что пока не может сказать, какое влияние окажут эти экстерриториальные санкции на работу немецких компаний с «Северным потоком – 2».

«Мы будем смотреть, как станут развиваться дела вокруг газопровода», – резюмировала канцлер ФРГ.

Напомним, накануне стало известно, что сенат США принял новый оборонный бюджет на 2020 года, в который, включены средства на «противодействие России» в различных областях, в том числе на санкции против газопровода «Северный поток – 2».

В Кремле уже назвали это идеальным примером недобросовестной конкуренции, нарушающей принципы международного права.