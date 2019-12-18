В Минобороны рассекретили название новой системы предупреждения нападения

Как следует из материалов, опубликованных российским Министерством обороны, новая космическая система предупреждения о ракетном нападении получила название «Купол», сообщает РИА «Новости». Информация прозвучала в ходе брифинга начальника Генштаба Валерия Герасимова для иностранных военных атташе.

Валерий Герасимов также сообщил, что Россия в текущем году запустила на дежурство «очередной космический аппарат единой космической системы», в задачи которого входит гарантированное обнаружение пусков баллистических ракет.

О запуске нового аппарата «Космос-2541» системы ЕКС с космодрома Плесецк сообщал портал Space flight now.

По данным ресурса аппарат стал третьим по счету российским спутником подобного типа. Два его предшественника под названием «Тундра» были запущены в ноябре 2015 года и мае 2017 года. Система заступила на опытное боевое дежурство в декабре 2017 года, сообщает сайт Минобороны.