Вход/Регистрация Подписка

Мусору прописали сжигание

Москва, 18.12.2019
Ход мусорной реформы в России сделал неожиданный поворот: депутаты Госдумы приняли закон, по которому сжигание мусора приравнивается к утилизации. Ряд экспертов считают, что это поворот не туда и опасаются, что теперь именно сжигание мусора станет наиболее предпочтительным способом обращения с отходами.
#Новое законодательство
#Переработка отходов
#Экономика
#Общество
  • Мусору прописали сжигание

Мусор на полигоне твердых бытовых отходов. Каменск-Уральский, Свердловская область

Донат Сорокин/ТАСС

Представляя законопроект депутатам, председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов подчеркнул, что «энергетическая утилизация», то есть сжигание отходов с получением электроэнергии и тепла, будет возможна только после того, как из мусора будет извлечены все полезные фракции. В печь же пойдут только так называемые «хвосты», то есть то, что осталось после сортировки.

Ряд депутатов выступил против такой инициативы, однако большинством голосов закон был все-таки принят. Присутствовавший во время обсуждения законопроекта во втором чтении министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин поддержал его, отметив, правда, что «нам самим не нравится история с мусоросжиганием».

 

Гори огнем

 

История с мусоросжиганием не нравится очень многим. Национальный проект «Экология» предполагает, что к 2024 году 60% образующихся в стране твердых бытовых отходов (ТБО) будут отправляться на сортировку, а 36% будет утилизироваться. Казалось бы, для достижения этих целей в сфере обращения должны развиваться и раздельный сбор и последующая сортировка мусора с выделением из него вторичных материальных ресурсов (ВМР) с последующим использованием их в качестве сырья в различных производствах, то есть той самой утилизацией. А что остается, может быть либо захоронено на специально оборудованных современных полигонах, либо сожжено.

То, что теперь сжигание становится утилизацией, дает возможность, просто сжигая мусор, легче достичь поставленных целей в те самые 36%, не прилагая значительных усилий для развития раздельного сбора и сортировки мусора.

Да, законодатель прописал, что сжигание как утилизация возможна только после извлечения из отходов всех полезных фракций. Но кто и как это будет контролировать? Непонятно, какой процент, например, бумаги или пластика должен остаться после извлечения их из мусора в хвостах, подлежащих сжиганию. А если извлечь из мусора всю бумагу и весь пластик, отделить пищевые отходы, пустив их на компост, то в этих хвостах просто нечему будет гореть. То есть владелец мусоросжигательного завода будет заинтересован в том, чтобы какие-то горючие материалы в мусоре оставались, а значит, он не заинтересован в максимально глубокой сортировке.

Еще одна проблема в том, что в стране готовится реформа Расширенной ответственности производителей (РОП). Она предполагает, в том числе, и увеличение размера экологического сбора для производителей и импортеров продукции, которая подлежит вторичному использованию после потери своих потребительских качеств. Если сейчас поступления от РОП составляют порядка 2-3 млрд рублей в год, то в случае принятия предлагаемых поправок, они могут вырасти, по оценке автора нововведений — Минприроды, до 136 млрд рублей в год.

Да, есть более пессимистичные оценки со стороны участников рынка, но и там речь идет о десятках миллиардов рублей. В принятом сейчас законе закреплено то, что деньги от экологического сбора могут идти только на утилизацию. А к утилизации приравнивается сжигание. Простая трехходовка: увеличиваем размер экосбора, делаем его целевым и приравниваем сжигание к утилизации. В итоге – деньги, собранные с каждого российского покупателя товаров, направляются на строительство мусоросжигательных заводов. Которые, кстати, будут продавать полученные тепло и электроэнергию потребителям по «зеленым», то есть более высоким тарифам.

 

Принудить к диалогу

 

Проблемы, связанные с мусором, в последние несколько лет становятся причиной для роста социального напряжения в стране. Во многом это обусловлено тем, что нет конструктивного диалога между населением, чиновниками и бизнесом. Население порой просто ставится перед фактом, ему сверху спускается решение – здесь будет построен, например, мусорный полигон или мусоросжигательный завод. Та же процедура общественных слушаний и принятые по их итогам решения для власти не являются обязательными к исполнению, а носят рекомендательный характер.

На этой неделе в технопарке Сколково прошел форум «Чистая страна» где обсуждались итоги первого года мусорной реформы и шаги по ее корректировке, в частности, приравнивание сжигания мусора к утилизации. И если чиновники выступали за этот шаг, то у многих общественников и экспертов он, наоборот, вызвал неприятие. Люди не верят, что нормы по очистке выбросов строящихся мусоросжигательных заводов будут выдержаны, что технология будет неукоснительно соблюдаться.

Доверия к власти и бизнесу у людей нет, было подчеркнуто в ходе секции, которую вел Валерий Фадеев, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Исправлять ситуацию нужно за счет выстраивания диалога между всеми участниками. По мнению главы СПЧ, необходимо обсуждать с общественностью резонансные проекты в сфере экологии до того, как они начинают реализовываться. При этом важно проводить экологическую экспертизу проектов, причем, заниматься этим должны структуры, не связанные с государством или заинтересованным бизнесом, поскольку последним население просто не верит.

Сегодня в России действует множество различных общественных сообществ, связанных с экологической и мусорной тематикой. По мнению Валерия Фадеева, необходимо с опорой на них создать организацию, которая могла бы стать посредником между обществом, властью и бизнесом: «У нас нет авторитетного центра силы. При всем уважении, Фонд дикой природы, Гринпис-Россия, это иностранные организации. Нам нужно создать российскую организацию с хорошим бюджетом, с четко прописанным этическим кодексом. Нам нужен такой центр силы, который мог бы высказываться по спорным вопросам, которому бы люди доверяли».

По мнению экспертов, создание такого рода структуры могло бы снизить социальную напряженность в ходе реализации мусорной реформы. Ее участие на предварительных этапах разработки принимаемых решений позволит сделать их более последовательными и учитывающими интересы максимального числа участников.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Минфин увеличил расходы на нацпроекты
      Прежде всего, предусмотрен прирост важных с социальной и гуманистической точек зрения расходов по проекту «Демография». Проекты в целом пока находятся в начальной стадии
    2. США встали на пути «Северного потока-2»
      Сенат одобрил законопроект, вводящий санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток»
    3. Bloomberg оценил последствия санкций США для «Северного потока-2»
      Единственным эффектом от санкций станет то, что Украина будет благодарна за небольшое одолжение от Вашингтона, отмечает агентство
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама