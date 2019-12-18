В Венгрии заявили о причастности НАТО к проекту «Турецкий поток»

По заявлению главы МИД Венгрии Петера Сийярто, газопровод «Турецкий поток» не должен рассматриваться в аспекте только российского проекта, поскольку большинство его участников – члены ЕС и НАТО.

«Рассматривать «Турецкий поток» как проект, в котором доминирующую роль играет Россия, – неправильно», - заявил Сийярто.

Он предложил в этой связи посмотреть, кто является вовлеченным в проект помимо России, назвав членов НАТО Турцию, Болгарию и Венгрию, которые также входят в состав Евросоюза. В том числе к проекту имеет отношение кандидат на вступление в ЕС – Сербия.

«Смотреть на «Турецкий поток» только как на российский проект – нечестно», - подытожил Сийярто. Таким образом дипломат прокомментировал высказывание посла США на Украине Джона Хербста об отсутствии экономической выгоды для европейских стран российских проектов, продвигаемых Москвой в Европе.

По словам Сийярто, его основные интересы, как главы МИД, заключаются в том, чтобы обеспечить поставки газа в Венгрию путем переговоров с «Россией, с Турцией, с Болгарией, с Сербией, чтобы построить этот новый маршрут».