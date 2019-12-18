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«Он нарушил конституцию и подлежит импичменту»: Пелоси о Трампе

Москва, 18.12.2019

Нэнси Пелоси – спикер палаты представителей американского Конгресса, открывает дебаты об импичменте – заявила, что глава Белого дома Дональд Трамп нарушил конституцию страны и подлежит импичменту.

По её словам, Трамп использовал силу своих должностных полномочий для того, чтобы получить личную политическую выгоду за счёт нацбезопасности США. Кроме того, она подчеркнула, что президент США пытался добиться иностранного вмешательства в выборы.

Спикер сказала, вынуждена обо всём этом говорить «со всей серьёзностью и с грустью», передаёт РИА Новости.

«Это ужасная трагедия, что действия Трампа сделали импичмент необходимым. Увы, но он не оставил нам выбора», – подчеркнула Пелоси.

Таким образом, палата представителей Конгресса США формально открыла прения по импичменту президенту. Согласно регламенту всего на прения отведено 6 часов, но сколько они в реальности будут продолжаться, пока неизвестно. 

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