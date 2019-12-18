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Прогноз погоды на 14 дней: такого не было даже при Хрущёве

Москва, 18.12.2019
  • Прогноз погоды на 14 дней: такого не было даже при Хрущёве

EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

Несмотря на то, что календарная зима сейчас в самом разгаре, на территории Европейской части России наблюдается аномально высокий температурный фон, который уже существенно превысил свои обычные декабрьские значения. Как прогнозируют синоптики, в ближайшие 14 дней весна в конце декабря продолжится. Метеорологи поясняют, что таким непривычным для конца первого месяца календарной зимы показателям способствуют влажные циклонические воздушные массы, которые перемещаются вдоль арктического побережья и несут с собой тепло из Атлантики на территорию Русской равнины.

Прогноз погоды на 14 дней в северо-западных регионах России

В предстоящие 14 дней сохранится весенняя погода почти по всему северо-западу России. Например, в Мурманской области в период с 19 по 31 декабря днём ожидается всего минус 2-5. В Вологодской и Архангельской областях такая погода будет наблюдаться в ночные часы, а в светлое время суток прогнозируются плюсовые показатели. Аномально высокий температурный фон обещают метеорологи в предстоящие 14 дней также жителям Псковской и Новгородской областей. Здесь сегодня столбики термометров поднимались до плюс 8-9. В выходные также тепло – плюс 5-6 и осадки в виде дождя. Всю следующую неделю, по прогнозу синоптиков тоже будет тепло – плюс 3-5, осадки.

Фантастическая погодная обстановка наблюдается и в Карелии. В этом регионе вместо традиционных для конца декабря минус 10-15 погодные градусники дот конца месяца будут показывать плюс 1 – минус 1. Причём такая климатическая ситуация сохранится до наступления новогодних праздников.

Погода в Краснодарском крае. Прогноз на 14 дней

В Краснодарском крае сейчас погода напоминает даже не весеннюю, а почти летнюю. Например, в Краснодаре сегодня столбики термометров показывали какие-то невероятные для середины декабря плюс 16-18. Причём на солнце воздух прогревался до плюс 20-22. На следующей неделе станет немного прохладнее, небо затянут облака, но температурный фон сохраниться всё равно на аномально высоких значениях - плюс 10-15.

Весенне-летняя погода держится и на морских курортах Кубани. Например, в Новороссийске до конца декабря, по прогнозу синоптиков, ожидается плюс 10-14, осадки; в Геленджике – плюс 11-15, пасмурно, дожди; в Анапе – плюс 12-15, пасмурно, но почти без осадков; в Сочи и прилегающих к городу курортах – плюс 10-17, солнечно, местами осадки.    

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков на 14 дней

Продолжает бить температурные рекорды и Москва. Так, днём 18 декабря на станции ВДНХ столбики термометров поднимались до отметки плюс 2,9. Таким образом, пал прежний рекорд по максимальной температуре для этого дня, который был установлен ещё в 1956 году, когда генеральным секретарём ЦК КПСС был Никита Хрущёв. Тогда был зафиксирован самый высокий температурный показатель этого дня за всю историю метеонаблюдений – плюс 2,8.

Но и это ещё не предел. Ожидается, что к вечеру могут быть перекрыты температурные рекорды, которые держатся в столице уже почти 140 лет. Кроме аномально высоких температурных показателей, в Москве по-прежнему продолжает наблюдаться дефицит снега, точнее его полное отсутствие. Из-за этого Федерация лыжных гонок России отменила назначенные на 25-29 декабря всероссийские соревнования «Красногорская лыжня», которые ежегодно проводились с 1968 года.

Непривычная для зимы климатическая обстановка уже привела к тому, что в московском воздухе обнаружена нехватка кислорода. Как предупредили медики, такие условия особенно неблагоприятны для метеозависимых людей, а также для граждан, страдающих синдромом хронической кислородной недостаточности. В этой связи жителям Москвы, а также гостям российской столицы рекомендуется выполнять указания врачей, принимать общеукрепляющие средства и строго соблюдать режим труда и отдыха.

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