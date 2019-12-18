РФ проиграла Украине «крымскую» апелляцию в суде Швейцарии

Верховный суд Швейцарии принял решение отклонить апелляцию Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу ПАО «Укрнафта». Напомним, ещё 12 апреля этого года международный арбитраж присудил взыскать с Москвы в пользу Киева 44,4 млн долл. компенсации за активы ПАО «Укрнафта» в Крыму.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу украинской компании, решение суда, принятое 12 декабря, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Таким образом, поставлена точка в попытках нашей страны лишить «Укрнафту» возможности получить компенсацию за экспроприированные в полуостров инвестиции. При этом суд обязал Москву выплатить «Укрнафте» 155 тыс. швейцарских франков судебных расходов.

В 2014 году после возвращения Крыма в состав РФ ПАО «Укрнафта» утратила права собственности на свои АЗС, расположенные на территории полуострова. автозаправочных станций. Чтобы получить за них компенсацию компания подала жалобу в Международный арбитраж.