Вход/Регистрация Подписка

«Россети» обеспечили жителей Уральского, Сибирского и Дальневосточных округов надежным энергоснабжением

Москва, 18.12.2019

Группа компаний «Россети» ввела в эксплуатацию сразу несколько современных энергообъектов в Иркутской и Тюменской областях, благодаря которым надежность энергоснабжения Уральского, Сибирского и Дальневосточных округов значительно повысится. В частности, компания завершила создание Пеледуйского энергокольца, проходящего через Иркутскую область, Забайкальский край, Республики Саха (Якутия) и Бурятия.

Так, в в Иркутской области компания построила подстанции 500 кВ «Усть-Кут» и 220 кВ Сухой Лог». В Тюменской области состоялось открытие двух новых подстанций класса напряжения 110 кВ «Причал» и «Молодежная»для обеспечения растущей потребности областного центра и Тюменского района в электрической мощности.

«Открытые сегодня энергообъекты стали еще одним важным шагом группы «Россети» на пути реализации концепции «Цифровая трансформация 2030». Наши потребители – как промышленные, так и бытовые – в ближайшее время ощутят значительные улучшения качества и доступности услуг по передаче электроэнергии. В дополнение к этому мы создали необходимые инфраструктурные условия для строительства массивного жилого фонда, а также развития крупных промышленных проектов и производств, что, без сомнения, позитивно скажется на улучшении качества жизни россиян и придаст импульс созданию новых рабочих мест», - отметил глава холдинга – генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский.

Все введенные в эксплуатацию подстанции и линии электропередачи построены с применением отечественного оборудования и программных комплексов практически на 100%.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Минфин увеличил расходы на нацпроекты
      Прежде всего, предусмотрен прирост важных с социальной и гуманистической точек зрения расходов по проекту «Демография». Проекты в целом пока находятся в начальной стадии
    2. Bloomberg оценил последствия санкций США для «Северного потока-2»
      Единственным эффектом от санкций станет то, что Украина будет благодарна за небольшое одолжение от Вашингтона, отмечает агентство
    3. США встали на пути «Северного потока-2»
      Сенат одобрил законопроект, вводящий санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама