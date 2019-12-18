«Россети» обеспечили жителей Уральского, Сибирского и Дальневосточных округов надежным энергоснабжением

Группа компаний «Россети» ввела в эксплуатацию сразу несколько современных энергообъектов в Иркутской и Тюменской областях, благодаря которым надежность энергоснабжения Уральского, Сибирского и Дальневосточных округов значительно повысится. В частности, компания завершила создание Пеледуйского энергокольца, проходящего через Иркутскую область, Забайкальский край, Республики Саха (Якутия) и Бурятия.

Так, в в Иркутской области компания построила подстанции 500 кВ «Усть-Кут» и 220 кВ Сухой Лог». В Тюменской области состоялось открытие двух новых подстанций класса напряжения 110 кВ «Причал» и «Молодежная»для обеспечения растущей потребности областного центра и Тюменского района в электрической мощности.

«Открытые сегодня энергообъекты стали еще одним важным шагом группы «Россети» на пути реализации концепции «Цифровая трансформация 2030». Наши потребители – как промышленные, так и бытовые – в ближайшее время ощутят значительные улучшения качества и доступности услуг по передаче электроэнергии. В дополнение к этому мы создали необходимые инфраструктурные условия для строительства массивного жилого фонда, а также развития крупных промышленных проектов и производств, что, без сомнения, позитивно скажется на улучшении качества жизни россиян и придаст импульс созданию новых рабочих мест», - отметил глава холдинга – генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский.

Все введенные в эксплуатацию подстанции и линии электропередачи построены с применением отечественного оборудования и программных комплексов практически на 100%.