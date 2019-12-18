Сбербанк создаст комплексную информационную систему российской адвокатуры

Крупнейшая кредитная организация страны Сбербанк приступила к созданию комплексной информационной системы адвокатуры России (КИС АР), которая должна быть интегрирована с информационными системами органов юстиции, судов, правоохранительных и других госорганов.

По данным пресс-службы ПАО «Сбербанк», в качестве основных подрядчиков на разработку этой системы рассматривалось 10 организаций. В итоге было выбрано решение о сотрудничестве со Сбербанком. При этом отмечается, что оценивались предложения претендентов по целому ряду ключевых показателей, в том числе финусловия, технологические возможности, возможная архитектура, а также особенности ПО, передаёт РИА Новости.

В свою очередь в Федеральной палате адвокатов России (ФПА) РФ пояснили, что длительность проекта цифровизации - не год и не два.

«Естественно, на наш выбор повлиял и тот факт, что Сбербанк» является драйвер IT-индустрии в нашей стране», – подчеркнули в ФПА.