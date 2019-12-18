США встали на пути «Северного потока-2»

В США состоялось обсуждение законопроекта об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act) на 2020 финансовый год. По итогам обсуждения документ был утвержден. Таким образом, документ, вводящий санкции против российских газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток», должен лишь утвердить президент Дональд Трамп.

Законопроект более чем на 3%, до 738 млрд долларов, увеличивает военные расходы США, и отдельным пунктом в документе оговорены меры для «сдерживания» России: эмбарго на прямое военное сотрудничество, запрет правительству признавать присоединение Крыма, а также санкции против российских газовых проектов, пишет Finanz. Под санкции могут попасть компании, предоставляющих суда для строительства экспортных трубопроводов. В частности, это швейцарская Allseas и Saipem, владеющие самыми быстрыми в мире трубоукладчиками, скорость которых достигает 5 км в день.

Такие меры позволят сохранить энергетическую безопасность Европы, говорится в поправках к бюджету, которые внесли сенатор от республиканской партии Тед Круз и демократ Джин Шахин.

Одобрение оборонного бюджета США не создаст реальных преград для реализации Северного потока 2, уверен директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. Новый вариант законопроекта, по его словам, гораздо мягче, чем предполагалось изначально. В нем самая главная угроза – санкции против судов трубопрокладчиков Allseas и Saipem, но на датском участке, где остались глубоководные работы для Nord Stream 2, судя по всем прогнозам, должны успеть завершить работу до начала официального действия принятого документа.

Оставались бы риски, если бы эти суда продолжили бы сотрудничать с продолжением Турецкого потока, но морские участки уже также достроены, поэтому в целом реальной угрозы американских санкций против российских энергопроектов в Европу не остается. Вашингтон, к слову, признают, что с санкциями опоздали – так, Bloomberg ссылаясь на источник в администрации президента США передавал, что правительство признало бесполезность санкций, все возможные рычаги давления себя исчерпали.

Это, разумеется, говорит Александр Пахомов, не означает полную победу в этой борьбе за трубопроводы, скорее это можно назвать переходом на новый этап, и американцы продолжат искать пути реального воздействия. Турецкий поток в юго-восточную Европу по-прежнему можно считать уязвимым звеном, США могут разработать варианты, которые бы усложнили его работу. Также не стоит забывать об ограничении возможностей Газпрома в использовании мощностей Opal, это большая победа противников Северного потока 2, так как снижает экспортные возможности России на европейском рынке.

В итоговой версии законопроекта оказалось еще больше исключений по сравнению с вариантом, принятым в июле профильным комитетом Сената, соглашается с Пахомовым аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. В частности, в законопроекте осталась только угроза санкций против иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства трубопроводов Nord Stream 2 или Turkstream на глубине от 100 футов.

Из законопроекта убрали санкции против компаний, предоставляющих страховые или перестраховочные услуги для таких судов и сократили с 10 до 5 лет срок этих санкций. Санкции не будут угрожать компаниям, занимающимся ремонтом или техническим обслуживанием «Северного потока-2» или «Турецкого потока». Как представляется аналитику, это не признак того, что американские политики демократического, в основном, толка подобрели или что за РФ заступился президент Трамп.

Это также признак формирования «рынка продавца», когда по оценкам Wood Makenzie и HIS Markit, потребности ЕС в импорте натурального газа вырастут к 2035 году до 407 – 454 миллиардов кубометров против 322 – 324 млрд куб. м газа сейчас. Это происходит на рынке, где на фоне августовского кризиса вокруг OPAL - до того, как Газпром заверил потребителей что дефицита не будет - европейские биржевые цены на натуральный газ выросли на 35%.

Законопроект отводит госдепартаменту США 60 дней на составление списка предприятий, подпадающих под санкции. Теоретически, полагает Александр Осин, этого времени достаточно для того, чтобы завершить оставшуюся часть прокладки труб в Померанском заливе. Если нет, Европу ждет очередной газовый шок по аналогии с августовским. Но проект будет закончен, как показывает практика, под санкциями или без них.