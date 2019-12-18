США намерены разместить в Азии запрещенные ДРСМД ракеты

США могут разместить ракеты средней или меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает «Военное обозрение». С подобной идеей выступил главнокомандующий американских ВВС в Тихом и Индийском океанах генерал Чарльз Браун.

По словам военного, данный опыт был бы полезен для изменения «расчетов, касающиеся происходящего в регионе» и заставил бы противников США «серьезно задуматься», сказал Браун. При этом он уверен, что количество размещаемых ракет при этом не важно. Браун не смог сказать, идут ли подобные переговоры в настоящий момент, но отметил, что «вероятно, знал бы» о таких переговорах.

Напомним, о намерении выйти в одностороннем порядке их ДРСМД США заявили в феврале текущего года, обвинив Москву в продолжении испытаний запрещенного договором оружия.

2 августа 2019 года документ утратил силу в связи с выходом Вашингтона из ДРСМД.