Суд Швейцарии обязал Россию заплатить Украине за Крым

Украинская компания «Укрнафта» обратилась в суд Швейцарии с требованием компенсации за потерю своих активов в Крыму после присоединения полуострова к России. Верховный суд в Женеве данные требования удовлетворил, сообщает ТАСС.

Уточняется, что после присоединения Крыма к РФ, Украина потеряла контроль над 16 АЗС на полуострове, что вынудило «Укрнафту» обратиться в Международный швейцарский арбитражный суд.

Инстанция вынесла постановление о рассмотрении дела верховным судом, который обязал Россию «Укрнафте» $44 миллиона, а также 155 тыс. швейцарских франков, потраченных на судебные издержки.

В сообщении суда говорится, что решение окончательное и обжалованию не подлежит.