Цена на газ для населения Украины может вырасти в два раза

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в 2020 году при отсутствии транзита российского "голубого топлива" цены на газ для населения могут составить около 11 тыс гривен (460 долларов США) за тысячу кубометров без учета НДС и услуг по доставке газа потребителю.

В настоящее время тариф на газ для населения без НДС и распределительных услуг составляет 5,5 тыс гривен за тысячу кубометров.

1 января 2020 года истекает контракт между Россией и Украиной на поставку и транзит природного газа. Киев объявил о прекращении закупок российского газа с ноября 2015 года, однако Украина потребляет транзитный российский газ, который оформляется как реверс из Европы.