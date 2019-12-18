Украина ужесточила правила пересечения границы с РФ

Власти «самостийной» ужесточили правила пересечения границы с Россией. В частности, с 1 марта 2020 года граждане Украины смогут въехать на территорию нашей страны только по заграничным паспортам.

При этом при проверке данных информация с загранпаспортов будет считывается спецприборами, что позволит существенно сократится время прохождения пограничного контроля, передаёт РИА Новости со ссылкой на главу Кабмина «незалежной» Алексея Гончарука.

При этом для того, чтобы украинцы смогли вернуться из РФ на территорию своего государства им достаточно будет на пункте пропуска предъявить внутренний паспорт или свидетельство о рождении.